https://arabic.sputniknews.com/20220405/رئيس-المخابرات-الإسبانية-السابق-المغرب-لن-يتخلى-يوما-عن-استعادة-سبتة-ومليلية-1060865334.html

رئيس المخابرات الإسبانية السابق: المغرب لن يتخلى يوما عن استعادة سبتة ومليلية

رئيس المخابرات الإسبانية السابق: المغرب لن يتخلى يوما عن استعادة سبتة ومليلية

حذر رئيس المخابرات الإسبانية السابق، خورخي دزاكالار، من أن المغرب لن يتخلى في يوم من الأيام عن مدينتي سبتة ومليلية، ولن يوقف طموحاته بشأن استرجاعهما من... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T13:37+0000

2022-04-05T13:37+0000

2022-04-05T13:38+0000

العالم

أخبار المغرب اليوم

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وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية، أن الخلاف حول سبتة ومليلية سيظل دائما، وأن المغرب سيعود للمطالبة بهما ولن يتخلى عنهما مهما كان.وتطرق دزاكالار الذي سبق أن اشتغل في منصب سفير مدريد في الرباط بين 1997 و2001، إلى دعم بلاده مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء كحل "جدي وواقعي وذي مصداقية"، مطالبا الحكومة بتوضيح الاتفاق الذي توصلت إليه مع المغرب، حتى تغير موقفها وتتبنى سياسة جديدة.وقررت إسبانيا، وبشكل لافت، التخلي عن موقفها التاريخي الملتزم بالحياد بشأن قضية الصحراء الغربية، لتعلن دعهما العلني وللمرة الأولى لموقف المغرب.وفي محاولة لفهم ما خلف الكواليس، قال رئيس المخابرات الإسبانية السابق إن "المغرب طالما استخدم ورقة الهجرة في الأشهر الأخيرة "كسلاح" ضد إسبانيا، وكان تدفق المهاجرين على سبتة في مايو 2021 أوضح مثال على ذلك، والآن قد يتخلى عن هذه السياسة بعد الاتفاق مع الحكومة الإسبانية، ومع ذلك لا تزال هناك تفاصيل وأمور كثيرة يجب على السلطة التنفيذية توضيحها".ومع ذلك، فإنه متأكد من أن إعلان إسبانيا بشأن الصحراء لن يضع حدا لتطلعات المغرب إلى سبتة ومليلية، قائلا: "إذا كان هناك من يعتقد أن المغرب سوف يتخلى عن سبتة ومليلية، فعليه أن يعيد النظر إلى الأمر بصراحة".

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