https://arabic.sputniknews.com/20220405/زيلينسكي-يطالب-مجلس-الأمن-بحل-نفسه-إن-لم-يستطع-أن-يسحب-عضوية-روسيا-الدائمة-1060872907.html
زيلينسكي يطالب مجلس الأمن بحل نفسه إن لم يستطع أن يسحب عضوية روسيا الدائمة
زيلينسكي يطالب مجلس الأمن بحل نفسه إن لم يستطع أن يسحب عضوية روسيا الدائمة
حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي على سحب العضوية الدائمة لروسيا أو إصلاح نظام الأمم المتحدة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T16:32+0000
2022-04-05T16:32+0000
2022-04-05T16:32+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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و قال زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: "نحن الآن بحاجة إلى قرارات من مجلس الأمن من أجل السلام في أوكرانيا".وحول ما يطلبه زيلينسكي على وجه التحديد من مجلس الأمن قال: "إذا كنت لا تعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات، فيمكنك القيام بأمرين: إما إزالة روسيا كمعتدٍ ومصدر للحرب حتى لا تتمكن من منع القرارات بشأن عدوانها، ثم القيام بكل ما يمكننا القيام به لإحلال السلام".كما اقترح زيلينسكي على مجلس الأمن الدولي حل نفسه إذا كان هناك بديل للوضع الحالي.في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/بوليانسكي-مزاعم-استخدام-روسيا-لأسلحة-نووية-في-أوكرانيا-ليس-لها-أساس-منطقي-1060847793.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي يطالب مجلس الأمن بحل نفسه إن لم يستطع أن يسحب عضوية روسيا الدائمة
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حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي على سحب العضوية الدائمة لروسيا أو إصلاح نظام الأمم المتحدة.
و قال زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: "نحن الآن بحاجة إلى قرارات
من مجلس الأمن من أجل السلام في أوكرانيا".
وحول ما يطلبه زيلينسكي على وجه التحديد من مجلس الأمن قال: "إذا كنت لا تعرف كيفية
اتخاذ هذه القرارات، فيمكنك القيام بأمرين: إما إزالة روسيا كمعتدٍ ومصدر للحرب حتى لا تتمكن من منع القرارات بشأن عدوانها، ثم القيام بكل ما يمكننا القيام به لإحلال السلام".
والأمر الثاني وفقا للرئيس الاوكراني هو "إظهار كيف يمكننا إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل من أجل السلام".
كما اقترح زيلينسكي على مجلس الأمن الدولي حل نفسه إذا كان هناك بديل للوضع الحالي.
يشار إلى أن روسيا شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.
في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.