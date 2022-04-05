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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/زيلينسكي-يقول-إن-أوكرانيا-ستصير-أشبه-بإسرائيل-كبيرة-خلال-10-سنوات-1060857401.html
زيلينسكي يقول إن أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" خلال 10 سنوات
زيلينسكي يقول إن أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" خلال 10 سنوات
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في السنوات العشر المقبلة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:56+0000
2022-04-05T10:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأقر زيلينسك، خلال مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية، بأن جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمّة، مؤكدا أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد "صعب للغاية".وأضاف زيلينسكي أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة، لافتا إلى أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/الدفاع-الروسية-المتطرفون-القوميون-يعطلون-العملية-الإنسانية-في-ماريوبول-1060845831.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يقول إن أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" خلال 10 سنوات

10:56 GMT 05.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في السنوات العشر المقبلة.
وأقر زيلينسك، خلال مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية، بأن جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمّة، مؤكدا أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد "صعب للغاية".
الفريق ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: المتطرفون القوميون يعطلون العملية الإنسانية في ماريوبول
أمس, 19:28 GMT
وأضاف زيلينسكي أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة، لافتا إلى أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
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