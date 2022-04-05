https://arabic.sputniknews.com/20220405/زيلينسكي-يقول-إن-أوكرانيا-ستصير-أشبه-بإسرائيل-كبيرة-خلال-10-سنوات-1060857401.html
زيلينسكي يقول إن أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" خلال 10 سنوات
زيلينسكي يقول إن أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" خلال 10 سنوات
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في السنوات العشر المقبلة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:56+0000
2022-04-05T10:56+0000
2022-04-05T10:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682635_0:1:3360:1891_1920x0_80_0_0_0b76978930d5c49c66b198cb00afd863.jpg
وأقر زيلينسك، خلال مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية، بأن جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمّة، مؤكدا أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد "صعب للغاية".وأضاف زيلينسكي أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة، لافتا إلى أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/الدفاع-الروسية-المتطرفون-القوميون-يعطلون-العملية-الإنسانية-في-ماريوبول-1060845831.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682635_420:0:2941:1891_1920x0_80_0_0_7a4b2c88ee7d8ac4e5ded97892d2264c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يقول إن أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" خلال 10 سنوات
تابعنا عبر
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في السنوات العشر المقبلة.
وأقر زيلينسك، خلال مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية، بأن جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمّة، مؤكدا أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد "صعب للغاية".
وأضاف زيلينسكي أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة، لافتا إلى أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.