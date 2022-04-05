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سريلانكا... استقالة وزير المالية بعد يوم واحد من حلف اليمين
سريلانكا... استقالة وزير المالية بعد يوم واحد من حلف اليمين
أعلن وزير المالية السريلانكي، علي صبري، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:43+0000
2022-04-05T07:43+0000
حكومة سريلانكا
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وتأتي استقالة صبري بعد يوم واحد من حلفه لليمين كوزير للمالية، حسب وكالة رويترز. وقال صبري في رسالة وجهها إلى الرئيس جوتابايا راجاباكسا، إنه يتقدم باستقالته من منصب وزير المالية بشكل فوري. وتجتاح سريلانكا اضطرابات متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.وأعلن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ في البلاد، يوم الجمعة الماضي، بعد المظاهرات المناهضة للحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف، بما في ذلك إشعال النار في مركبات الشرطة والجيش، وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، وإغلاق الطرق في العاصمة كولمبو.وبدأت المظاهرات وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد التي تعاني من نقص في السلع الاستهلاكية الأساسية وارتفاع التضخم وانقطاع التيار الكهربائي.وخرجت من قلب المظاهرات مطالبة باستقالة الرئيس وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا والذي سقطت حكومته بالفعل، فيما تقتضي حالة الطوارئ، منح قوات الأمن حق اعتقال وسجن المشتبه بهم على نطاق واسع، وفق وكالة "رويترز".
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حكومة سريلانكا

سريلانكا... استقالة وزير المالية بعد يوم واحد من حلف اليمين

07:43 GMT 05.04.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraمتظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022.
متظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
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أعلن وزير المالية السريلانكي، علي صبري، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه.
وتأتي استقالة صبري بعد يوم واحد من حلفه لليمين كوزير للمالية، حسب وكالة رويترز.
وقال صبري في رسالة وجهها إلى الرئيس جوتابايا راجاباكسا، إنه يتقدم باستقالته من منصب وزير المالية بشكل فوري.
وتجتاح سريلانكا اضطرابات متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
وأعلن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ في البلاد، يوم الجمعة الماضي، بعد المظاهرات المناهضة للحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف، بما في ذلك إشعال النار في مركبات الشرطة والجيش، وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، وإغلاق الطرق في العاصمة كولمبو.
وبدأت المظاهرات وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد التي تعاني من نقص في السلع الاستهلاكية الأساسية وارتفاع التضخم وانقطاع التيار الكهربائي.
وخرجت من قلب المظاهرات مطالبة باستقالة الرئيس وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا والذي سقطت حكومته بالفعل، فيما تقتضي حالة الطوارئ، منح قوات الأمن حق اعتقال وسجن المشتبه بهم على نطاق واسع، وفق وكالة "رويترز".
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