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سقوط 20 قتيلا على الأقل في أعمال شغب في سجن بالإكوادور
سقوط 20 قتيلا على الأقل في أعمال شغب في سجن بالإكوادور
أفادت الشرطة الوطنية الإكوادورية عن سقوط 20 قتيلا، نتيجة اتدلاع أعمال شغب واسعة النطاق للسجناء في سجن "إل توري". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:04+0000
2022-04-05T15:04+0000
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وقال قائد الشرطة الوطنية الإكوادورية، كارلوس كابريرا، إن أعمال الشغب في السجن بدأت في 3 أبريل / نيسان بسبب خلاف على القيادة بين أعضاء عصابة من السجناء، مشيرا إلى أن 19 شخصا سقطوا ضحايا لأعمال عنف وتوفي آخر نتيجة تسمم كيماوي.وأضاف كابريرا أنه أصيب ما لا يقل عن 11 شخصًا خلال أعمال الشغب، فيما يتم التعرف في الوقت الحالي، على جثث الموتى من أجل نقلهم إلى أقاربهم، مشيرا إلى أنه تمت استعادة السيطرة على السجن، بحسب "CNN". وكان عشرات الأشخاص قد لقوا مصرعهم في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة الاقتتال بين العصابات المتناحرة في سجن ليتورال في مدينة غواياكيل، حيث وصل عدد الضحايا في تلك الحادثة إلى 68 شخصًا من السجناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/مقتل-12-وإصابة-آخرين-في-أعمال-عنف-في-سجن-بالإكوادور-1060815351.html
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العالم, إكوادور, الإكوادور

سقوط 20 قتيلا على الأقل في أعمال شغب في سجن بالإكوادور

15:04 GMT 05.04.2022
© flickr.com / Martin Dewarعلم الإكوادور
علم الإكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© flickr.com / Martin Dewar
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أفادت الشرطة الوطنية الإكوادورية عن سقوط 20 قتيلا، نتيجة اتدلاع أعمال شغب واسعة النطاق للسجناء في سجن "إل توري".
وقال قائد الشرطة الوطنية الإكوادورية، كارلوس كابريرا، إن أعمال الشغب في السجن بدأت في 3 أبريل / نيسان بسبب خلاف على القيادة بين أعضاء عصابة من السجناء، مشيرا إلى أن 19 شخصا سقطوا ضحايا لأعمال عنف وتوفي آخر نتيجة تسمم كيماوي.
وأضاف كابريرا أنه أصيب ما لا يقل عن 11 شخصًا خلال أعمال الشغب، فيما يتم التعرف في الوقت الحالي، على جثث الموتى من أجل نقلهم إلى أقاربهم، مشيرا إلى أنه تمت استعادة السيطرة على السجن، بحسب "CNN".
مقتل ما لا يقل عن 68 سجينا وإصابة عشرات آخرين في أعمال عنف بسجن في الإكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
مقتل 12 وإصابة آخرين في أعمال عنف في سجن بالإكوادور
3 أبريل, 21:36 GMT
وكان عشرات الأشخاص قد لقوا مصرعهم في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة الاقتتال بين العصابات المتناحرة في سجن ليتورال في مدينة غواياكيل، حيث وصل عدد الضحايا في تلك الحادثة إلى 68 شخصًا من السجناء.
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