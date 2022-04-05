https://arabic.sputniknews.com/20220405/سقوط-20-قتيلا-على-الأقل-في-أعمال-شغب-في-سجن-بالإكوادور-1060868004.html
سقوط 20 قتيلا على الأقل في أعمال شغب في سجن بالإكوادور
سقوط 20 قتيلا على الأقل في أعمال شغب في سجن بالإكوادور
أفادت الشرطة الوطنية الإكوادورية عن سقوط 20 قتيلا، نتيجة اتدلاع أعمال شغب واسعة النطاق للسجناء في سجن "إل توري". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:04+0000
2022-04-05T15:04+0000
2022-04-05T15:04+0000
العالم
إكوادور
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وقال قائد الشرطة الوطنية الإكوادورية، كارلوس كابريرا، إن أعمال الشغب في السجن بدأت في 3 أبريل / نيسان بسبب خلاف على القيادة بين أعضاء عصابة من السجناء، مشيرا إلى أن 19 شخصا سقطوا ضحايا لأعمال عنف وتوفي آخر نتيجة تسمم كيماوي.وأضاف كابريرا أنه أصيب ما لا يقل عن 11 شخصًا خلال أعمال الشغب، فيما يتم التعرف في الوقت الحالي، على جثث الموتى من أجل نقلهم إلى أقاربهم، مشيرا إلى أنه تمت استعادة السيطرة على السجن، بحسب "CNN". وكان عشرات الأشخاص قد لقوا مصرعهم في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة الاقتتال بين العصابات المتناحرة في سجن ليتورال في مدينة غواياكيل، حيث وصل عدد الضحايا في تلك الحادثة إلى 68 شخصًا من السجناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/مقتل-12-وإصابة-آخرين-في-أعمال-عنف-في-سجن-بالإكوادور-1060815351.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, إكوادور, الإكوادور
سقوط 20 قتيلا على الأقل في أعمال شغب في سجن بالإكوادور
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أفادت الشرطة الوطنية الإكوادورية عن سقوط 20 قتيلا، نتيجة اتدلاع أعمال شغب واسعة النطاق للسجناء في سجن "إل توري".
وقال قائد الشرطة الوطنية الإكوادورية، كارلوس كابريرا، إن أعمال الشغب في السجن بدأت في 3 أبريل / نيسان بسبب خلاف على القيادة بين أعضاء عصابة من السجناء، مشيرا إلى أن 19 شخصا سقطوا ضحايا لأعمال عنف وتوفي آخر نتيجة تسمم كيماوي.
وأضاف كابريرا أنه أصيب ما لا يقل عن 11 شخصًا خلال أعمال الشغب، فيما يتم التعرف في الوقت الحالي، على جثث الموتى من أجل نقلهم إلى أقاربهم، مشيرا إلى أنه تمت استعادة السيطرة على السجن، بحسب "CNN
".
وكان عشرات الأشخاص قد لقوا مصرعهم في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة الاقتتال بين العصابات المتناحرة في سجن ليتورال في مدينة غواياكيل، حيث وصل عدد الضحايا في تلك الحادثة إلى 68 شخصًا من السجناء.