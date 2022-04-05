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صندوق النقد الدولي: نراقب التطورات السياسية والاقتصادية في سريلانكا عن كثب

صندوق النقد الدولي: نراقب التطورات السياسية والاقتصادية في سريلانكا عن كثب

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه يراقب التطورات السياسية والاقتصادية في سريلانكا "عن كثب" مع تصاعد الاضطرابات العامة في البلاد وسط أسوأ أزمة... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T04:27+0000

2022-04-05T04:27+0000

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وقالت رويترز إن الرئيس جوتابايا راجاباكسا، كان قد قرر، يوم الاثنين، حل مجلس الوزراء وعيّن وزيرا جديدا للمالية، بينما كان يسعى أيضا لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا، ماساهيرو نوزاكي، "يتطلع موظفو صندوق النقد الدولي إلى مناقشة البرنامج مع السلطات، وذلك أثناء زيارة وزير المالية المعين حديثًا إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر".وحجبت سريلانكا منصات التواصل الاجتماعي، يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع فرض السلطات حظر تجول في جميع أنحاء البلاد لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة على خلفية الأزمة الاقتصادية في الدولة.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قال شركة مراقبة خدمات الإنترنت "NetBlocks" بيانات تفيد بأن "سريلانكا قد فرضت بالفعل حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى البلاد".وأدى الحظر إلى منع الوصول إلى منصات مثل تويتر وفيسبوك وواتسآب ويوتيوب وإنستغرام، وأكدت وكالة فرانس برس أنه تعذر الوصول إلى أي من تلك المنصات الخمس من خلال مزودي خدمة الإنترنت المحليين.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ في البلاد، يوم الجمعة الماضي، بعد المظاهرات المناهضة للحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف، بما في ذلك إشعال النار في مركبات الشرطة والجيش، وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، وإغلاق الطرق في العاصمة كولمبو.

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