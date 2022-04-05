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https://arabic.sputniknews.com/20220405/طقوس-غريبة-يشهدها-عيد-ديوالي-في-الهند-تتعلق-بروث-البقر-1060867478.html
طقوس غريبة يشهدها عيد "ديوالي" في الهند تتعلق بروث البقر
طقوس غريبة يشهدها عيد "ديوالي" في الهند تتعلق بروث البقر
يحتفل الهنود بالعام الجديد من خلال إقامة مهرجان الأضواء أو "عيد ديوالى" الذى يشهد طقوسا غريبة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T14:43+0000
2022-04-05T14:43+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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أقيم مهرجان "Ugadi"، في الهند للاحنفال بالعام الجديد وفقًا للتقويم الهندوسي، حيث قام مئات من سكان إحدى القرى الواقعة في جنوب البلاد برمي روث البقر على بعضهم البعض.بحسب موقع "mir24.tv"، تأتي هذه الطقوس بناء على معتقدات مفادها أنها تجلب الصحة والثروة، وكذلك الأمطار الغزيرة، وترتبط تلك الاحتفالات بإلههم "بيريشوارا سوامى"، لاعتقادهم بأنه ولد من فضلات البقر.من جهة ثانية، تشهد أوربا مظاهر احتفالية مشابهة لكن برمي الفواكه والخضروات. فمثلا في إسبانيا يرشق الناس بعضهم البعض بحبات الطماطم، بينما في إيطاليا، يكون القتال على أشده باستخدام سلاح البرتقال التقليدي.
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العالم, أخبار الهند اليوم

طقوس غريبة يشهدها عيد "ديوالي" في الهند تتعلق بروث البقر

14:43 GMT 05.04.2022
© REUTERS / Dinuka Liyanawatteالاحتفالات بمهرجان ديوالي في الهند، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
الاحتفالات بمهرجان ديوالي في الهند، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
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يحتفل الهنود بالعام الجديد من خلال إقامة مهرجان الأضواء أو "عيد ديوالى" الذى يشهد طقوسا غريبة.
أقيم مهرجان "Ugadi"، في الهند للاحنفال بالعام الجديد وفقًا للتقويم الهندوسي، حيث قام مئات من سكان إحدى القرى الواقعة في جنوب البلاد برمي روث البقر على بعضهم البعض.
بحسب موقع "mir24.tv"، تأتي هذه الطقوس بناء على معتقدات مفادها أنها تجلب الصحة والثروة، وكذلك الأمطار الغزيرة، وترتبط تلك الاحتفالات بإلههم "بيريشوارا سوامى"، لاعتقادهم بأنه ولد من فضلات البقر.
من جهة ثانية، تشهد أوربا مظاهر احتفالية مشابهة لكن برمي الفواكه والخضروات. فمثلا في إسبانيا يرشق الناس بعضهم البعض بحبات الطماطم، بينما في إيطاليا، يكون القتال على أشده باستخدام سلاح البرتقال التقليدي.
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