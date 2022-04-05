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https://arabic.sputniknews.com/20220405/عالم-فيروسات-يتحدث-عن-التهاب-المفاصل-بعد-فترة-طويلة-من-الإصابة-بكورونا-1060854367.html
عالم فيروسات يتحدث عن التهاب المفاصل بعد فترة طويلة من الإصابة بكورونا
عالم فيروسات يتحدث عن التهاب المفاصل بعد فترة طويلة من الإصابة بكورونا
لا تزال التبعات الصحية التي يخلفها الإصابة بفيروس كورونا على المرضى والمتعافين تتكشف تأثيراتها الواحدة تلو الآخرى. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T09:39+0000
2022-04-05T09:39+0000
علوم
فيروس كورونا
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قال عالم الفيروسات الروسي والباحث في معهد الطب التجريبي والسريري، ألكسندر تشيبورنوف، إن "الإصابة بـ "كوفيد-19" يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل حتى بعد فترة طويلة من الإصابة".وأضاف تشيبورنوف "الفيروس يصيب أنواعا عديدة من الأنسجة، بما في ذلك الخلايا التي تبطن السطح الداخلي للأوعية الدموية".وتابع تشيبورنوف "في الأساس ترتبط الإصابات بإلحاق الضرر بالبطانة الداخلية، مما يؤدي إلى تلف المفاصل. ويلاحظ هذا التأثير بعد عام ونصف تقريبا"، وفقا لموقع "URA.RU".وقال المختص الروسي "في البداية يمكن أن تكون الاضطرابات خفيفة إلى حد ما، ثم تتفاقم مع مرور الوقت، وتبدأ المفاصل في العمل بشكل سيئ، وتصبح الأنسجة العضلية ملتهبة".وتسببت جائحة "كوفيد-19" في وفاة أكثر من 18 مليون شخص بالعالم في الفترة ما بين بداية 2020 ونهاية 2021، في حصيلة أكبر بثلاث أضعاف من الأرقام الرسمية، حسبما كشفت دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الجمعة.
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علوم, فيروس كورونا

عالم فيروسات يتحدث عن التهاب المفاصل بعد فترة طويلة من الإصابة بكورونا

09:39 GMT 05.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanichطبيب أثناء تلقي المرضى العلاج في مستشفى للأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في كييف، أوكرانيا، 26 يناير 2021
طبيب أثناء تلقي المرضى العلاج في مستشفى للأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في كييف، أوكرانيا، 26 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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لا تزال التبعات الصحية التي يخلفها الإصابة بفيروس كورونا على المرضى والمتعافين تتكشف تأثيراتها الواحدة تلو الآخرى.
قال عالم الفيروسات الروسي والباحث في معهد الطب التجريبي والسريري، ألكسندر تشيبورنوف، إن "الإصابة بـ "كوفيد-19" يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل حتى بعد فترة طويلة من الإصابة".
وأضاف تشيبورنوف "الفيروس يصيب أنواعا عديدة من الأنسجة، بما في ذلك الخلايا التي تبطن السطح الداخلي للأوعية الدموية".
وتابع تشيبورنوف "في الأساس ترتبط الإصابات بإلحاق الضرر بالبطانة الداخلية، مما يؤدي إلى تلف المفاصل. ويلاحظ هذا التأثير بعد عام ونصف تقريبا"، وفقا لموقع "URA.RU".
وقال المختص الروسي "في البداية يمكن أن تكون الاضطرابات خفيفة إلى حد ما، ثم تتفاقم مع مرور الوقت، وتبدأ المفاصل في العمل بشكل سيئ، وتصبح الأنسجة العضلية ملتهبة".
وتسببت جائحة "كوفيد-19" في وفاة أكثر من 18 مليون شخص بالعالم في الفترة ما بين بداية 2020 ونهاية 2021، في حصيلة أكبر بثلاث أضعاف من الأرقام الرسمية، حسبما كشفت دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الجمعة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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