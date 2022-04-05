https://arabic.sputniknews.com/20220405/علماء-النشاط-البركاني-في-المريخ-هو-سبب-تكرار-الزلازل-1060856640.html
علماء: النشاط البركاني في المريخ هو سبب تكرار الزلازل
علماء: النشاط البركاني في المريخ هو سبب تكرار الزلازل
كشفت مركبة "إنسايت" التي أرسلتها وكالة الفضاء الأمريكية إلى كوكب المريخ، حقيقة النشاط الزلالي والبركاني في الكوكب الأحمر. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:38+0000
2022-04-05T10:38+0000
2022-04-05T10:38+0000
كوكب المريخ
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والتقطت المركبة غير المأهولة، التي وصت إلى المريخ في نوفمبر 2018، "هدير غامض" في البداية بالنسبة إلى علماء الوكالة الفضائية.يعتقد العلماء في الجامعة الوطنية الأسترالية أن النشاط البركاني في المريخ هو سبب تكرار الزلازل في منطقة معينة من الكوكب الأحمر.جاء ذلك في مقال نشر في مجلة "Nature Communications": " تشير البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة مركبة الإنزال "إنسايت" إلى أن الانصهار الموجود في المريخ بين القشرة واللب ما زال نشط ومسؤول عن العمليات التكتونية.يذكر أن مهمة المركبة "إنسايت" محاولة إعطاء صورة شاملة عن كوكب المريخ منذ نشأته قبل 4.5 مليار سنة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوكب المريخ
علماء: النشاط البركاني في المريخ هو سبب تكرار الزلازل
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كشفت مركبة "إنسايت" التي أرسلتها وكالة الفضاء الأمريكية إلى كوكب المريخ، حقيقة النشاط الزلالي والبركاني في الكوكب الأحمر.
والتقطت المركبة غير المأهولة، التي وصت إلى المريخ في نوفمبر 2018، "هدير غامض" في البداية بالنسبة إلى علماء الوكالة الفضائية.
يعتقد العلماء في الجامعة الوطنية الأسترالية أن النشاط البركاني في المريخ
هو سبب تكرار الزلازل في منطقة معينة من الكوكب الأحمر.
جاء ذلك في مقال نشر في مجلة "Nature Communications
": " تشير البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة مركبة الإنزال "إنسايت" إلى أن الانصهار الموجود في المريخ بين القشرة واللب ما زال نشط ومسؤول عن العمليات التكتونية.
يذكر أن مهمة المركبة "إنسايت" محاولة إعطاء صورة شاملة عن كوكب المريخ منذ نشأته قبل 4.5 مليار سنة.