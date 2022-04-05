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https://arabic.sputniknews.com/20220405/علي-كاكولي-يعلق-على-حكم-محكمة-التمييز-الكويتية-بتأييد-حبسه-1060877458.html
علي كاكولي يعلق على حكم محكمة التمييز الكويتية بتأييد حبسه
علي كاكولي يعلق على حكم محكمة التمييز الكويتية بتأييد حبسه
علق الفنان الكويتي علي كاكولي، على ما أثير من جدل حول حكم حبس ضده من محكمة التمييز الكويتية، التي أيدت الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T19:03+0000
2022-04-05T19:04+0000
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أخبار الكويت اليوم
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وكانت المحكمة قد أيدت حكم الحبس الصادر ضده بعد أيام من خروجه بالعفو الأميري، بحسب خبر نشره موقع "ليالينا"، الذي أشار إلى نفي كاكولي لأنباء حبسه.ونشر كاكولي تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه بدأ يتعافى من الظروف الصعبة التي مر بها ويشعر بالرضا عن وضعه الحالي.وتابع: "الحمد لله الذي عافانا وأبعد الأذى عنا… ربي لك الحمد والمنة".يذكر أن محكمة التمييز الكويتية أيدت حكما بحبس كاكولي 3 سنوات وتغريمه ألفي دينار، إثر اتهامه بحيازة المخدرات وتعاطيها وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول إمكانية حسبه مجددا.
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منوعات, أخبار الكويت اليوم

علي كاكولي يعلق على حكم محكمة التمييز الكويتية بتأييد حبسه

19:03 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 19:04 GMT 05.04.2022)
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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علق الفنان الكويتي علي كاكولي، على ما أثير من جدل حول حكم حبس ضده من محكمة التمييز الكويتية، التي أيدت الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة قد أيدت حكم الحبس الصادر ضده بعد أيام من خروجه بالعفو الأميري، بحسب خبر نشره موقع "ليالينا"، الذي أشار إلى نفي كاكولي لأنباء حبسه.
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ونشر كاكولي تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه بدأ يتعافى من الظروف الصعبة التي مر بها ويشعر بالرضا عن وضعه الحالي.

وقال: "إذا رأيت أحلامك تسقط في بئر يوسف كن على يقين بأن قافلة العزيز آتية لا محالة".

وتابع: "الحمد لله الذي عافانا وأبعد الأذى عنا… ربي لك الحمد والمنة".
يذكر أن محكمة التمييز الكويتية أيدت حكما بحبس كاكولي 3 سنوات وتغريمه ألفي دينار، إثر اتهامه بحيازة المخدرات وتعاطيها وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول إمكانية حسبه مجددا.
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