https://arabic.sputniknews.com/20220405/علي-كاكولي-يعلق-على-حكم-محكمة-التمييز-الكويتية-بتأييد-حبسه-1060877458.html
علي كاكولي يعلق على حكم محكمة التمييز الكويتية بتأييد حبسه
علي كاكولي يعلق على حكم محكمة التمييز الكويتية بتأييد حبسه
علق الفنان الكويتي علي كاكولي، على ما أثير من جدل حول حكم حبس ضده من محكمة التمييز الكويتية، التي أيدت الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T19:03+0000
2022-04-05T19:03+0000
2022-04-05T19:04+0000
منوعات
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/14/1028451492_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_27ad3083d292c729d8a2fdc38dd93ccb.jpg
وكانت المحكمة قد أيدت حكم الحبس الصادر ضده بعد أيام من خروجه بالعفو الأميري، بحسب خبر نشره موقع "ليالينا"، الذي أشار إلى نفي كاكولي لأنباء حبسه.ونشر كاكولي تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه بدأ يتعافى من الظروف الصعبة التي مر بها ويشعر بالرضا عن وضعه الحالي.وتابع: "الحمد لله الذي عافانا وأبعد الأذى عنا… ربي لك الحمد والمنة".يذكر أن محكمة التمييز الكويتية أيدت حكما بحبس كاكولي 3 سنوات وتغريمه ألفي دينار، إثر اتهامه بحيازة المخدرات وتعاطيها وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول إمكانية حسبه مجددا.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/فنان-عربي-يؤدي-العمرة-بالإنابة-عن-كاكولي-المسجون-بقضية-مخدرات-فيديو-1055064579.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/14/1028451492_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_94864293ae577e76a87b420f74c6f772.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الكويت اليوم
علي كاكولي يعلق على حكم محكمة التمييز الكويتية بتأييد حبسه
19:03 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 19:04 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
علق الفنان الكويتي علي كاكولي، على ما أثير من جدل حول حكم حبس ضده من محكمة التمييز الكويتية، التي أيدت الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة قد أيدت حكم الحبس
الصادر ضده بعد أيام من خروجه بالعفو الأميري، بحسب خبر نشره
موقع "ليالينا"، الذي أشار إلى نفي كاكولي لأنباء حبسه.
ونشر كاكولي تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه بدأ يتعافى من الظروف الصعبة
التي مر بها ويشعر بالرضا عن وضعه الحالي.
وقال: "إذا رأيت أحلامك تسقط في بئر يوسف كن على يقين بأن قافلة العزيز آتية لا محالة".
وتابع: "الحمد لله الذي عافانا وأبعد الأذى عنا… ربي لك الحمد والمنة".
يذكر أن محكمة التمييز الكويتية أيدت حكما بحبس كاكولي
3 سنوات وتغريمه ألفي دينار، إثر اتهامه بحيازة المخدرات وتعاطيها وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول إمكانية حسبه مجددا.