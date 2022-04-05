https://arabic.sputniknews.com/20220405/عناصر-من-الشرطة-الأوكرانية-يقومون-بمعاقبة-مواطن-بربطه-إلى-عمود-في-الشارع-فيديو-1060870945.html
عناصر من الشرطة الأوكرانية يقومون بمعاقبة مواطن بربطه إلى عمود في الشارع... فيديو
عناصر من الشرطة الأوكرانية يقومون بمعاقبة مواطن بربطه إلى عمود في الشارع... فيديو
أصبحت الشرطة الوطنية الأوكرانية الآن تقرر من تلقاء نفسها من يعتبر مخطئا ويجب ربطه إلى العمود. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:56+0000
2022-04-05T15:56+0000
2022-04-05T15:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102591/06/1025910610_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_d65389e2be7d3cace5dbdadb6ad7db2f.jpg
إذا كانت عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تتم سابقا من قبل أفراد العصابات، فقد وصل العنف الآن إلى مستوى جديد - انضم إليه ضباط إنفاذ القانون الرسميون.من الواضح أن الشخصية الأخلاقية لضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين مستمرة في التراجع، خاصة بعد أن نزلوا إلى مستوى الدفاع الإرهابي.وفي وقت سابق، قالت تاتيانا موسكالكوفا، أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، إن كل أسير حرب أوكراني يحصل على المساعدة اللازمة، بما في ذلك المساعدة الطبية، على عكس التعامل السيء مع أسرى الحرب الروس من قبل الجانب الأوكراني.وأضافت: "كنت في المكان الذي وضع فيه السجناء الأوكرانيين، ورأيت كيف يتم التعامل مع السجناء، يتم تزويد الجميع بالمساعدة الطبية إذا احتاجوا إليها، كما تم إجراء العمليات الجراحية لمن يحتاج إليها، كل فرد لديه سريره الخاص، على عكس الوضع الذي رأيناه في اللقطات تعذيب وترهيب وإهانة أسرى الحرب الروس".وقالت موسكالكوفا في رد على أسئلة الصحفيين: "عندما وصل سجناؤنا إلى هنا، طلبت قيادة الجيش وقتًا لإجراء مقابلة معهم، لأنه بعد الفظائع التي مروا بها، لم يتمكنوا من التحدث. والآن يقولون الحقيقة".وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارًا من 25 مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وذلك كان الهدف الرئيسي للإدارة العسكرية الروسية بالإضافة إلى تحرير دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/موسكالكوفا-كل-سجين-أوكراني-يتلقى-المساعدة-اللازمة-على-عكس-الأسرى-الروس-1060856846.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
عناصر من الشرطة الأوكرانية يقومون بمعاقبة مواطن بربطه إلى عمود في الشارع... فيديو
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أصبحت الشرطة الوطنية الأوكرانية الآن تقرر من تلقاء نفسها من يعتبر مخطئا ويجب ربطه إلى العمود.
إذا كانت عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تتم سابقا من قبل أفراد العصابات، فقد وصل العنف الآن إلى مستوى جديد - انضم إليه ضباط إنفاذ القانون الرسميون.
من الواضح أن الشخصية الأخلاقية لضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين مستمرة في التراجع، خاصة بعد أن نزلوا إلى مستوى الدفاع الإرهابي.
وفي وقت سابق، قالت تاتيانا موسكالكوفا، أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، إن كل أسير حرب أوكراني يحصل على المساعدة اللازمة، بما في ذلك المساعدة الطبية، على عكس التعامل السيء مع أسرى الحرب الروس من قبل الجانب الأوكراني.
وأضافت: "كنت في المكان الذي وضع فيه السجناء الأوكرانيين، ورأيت كيف يتم التعامل مع السجناء، يتم تزويد الجميع بالمساعدة الطبية إذا احتاجوا إليها، كما تم إجراء العمليات الجراحية لمن يحتاج إليها، كل فرد لديه سريره الخاص، على عكس الوضع الذي رأيناه في اللقطات تعذيب وترهيب وإهانة أسرى الحرب الروس".
وقالت موسكالكوفا في رد على أسئلة الصحفيين: "عندما وصل سجناؤنا إلى هنا، طلبت قيادة الجيش وقتًا لإجراء مقابلة معهم، لأنه بعد الفظائع التي مروا بها، لم يتمكنوا من التحدث. والآن يقولون الحقيقة".
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارًا من 25 مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وذلك كان الهدف الرئيسي للإدارة العسكرية الروسية بالإضافة إلى تحرير دونباس.