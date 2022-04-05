https://arabic.sputniknews.com/20220405/غانتس-إسرائيل-مستعدة-لمواجهة-مع-إيران-دون-مساعدة-حال-امتلكت-الأخيرة-السلاح-النووي-1060850125.html

غانتس: إسرائيل مستعدة لمواجهة مع إيران دون مساعدة حال امتلكت الأخيرة السلاح النووي

غانتس: إسرائيل مستعدة لمواجهة مع إيران دون مساعدة حال امتلكت الأخيرة السلاح النووي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن "إسرائيل مستعدة لمواجهة مع إيران دون مساعدة"، حال امتلكت الأخيرة السلاح النووي. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T07:28+0000

2022-04-05T07:28+0000

2022-04-05T07:28+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3c2261434328d27be527614b3c6ec0b.jpg

ورد غانتس على سؤال في مقابلة مع قناة "14" الإسرائيلية إن كانت إسرائيل مستعدة للمواجهة وحدها مع إيران؟، أوضح غانتس: "طبعا. أ- مستعدة، وب- ستستمر في تعزيز قدراتها على مدى السنوات المقبلة، الاستخباراتية، الهجومية والدفاعية، وكذلك بالتعاون مع دول المنطقة ودول العالم".ورفض الانتقادات الداخلية في إسرائيل عن أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمنع الاتفاق الدولي مع إيران الذي بات التوقيع عليه أقرب من أي وقت، قائلا: "أعتقد أننا نفعل الشيء الصحيح مع الأمريكيين والدول الغربية في محاولة لإحداث تأثير"، مضيفا:" نعتقد أن الاتفاق النووي، إذا لم يعالج كل الثغرات الموجودة فيه، فهو ليس اتفاقا جيدا ومن الصواب عدم التوقيع عليه أو تصحيحه قدر الإمكان.وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى اتفاق عام 2005، قائلا: "رأينا في الماضي حملات عامة ضد هذه الاتفاقية لم تؤد في النهاية إلى عدم توقيع الاتفاق، حتى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي تصرف علنا وتحدث في الكونجرس الأمريكي، في النهاية كان هناك اتفاق وقع عليه الأمريكيون".وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء أمس الإثنين، عن "إحباط تنفيذ 10 عمليات مؤكدة ضد أهداف إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين".وحسب قناة I24NEWS الإسرائيلية، خلال مراسم تسلم وتسليم مناصب في قيادة سلاح الجوي الإسرائيلي؛ "قال كوخافي بشأن إلى الملف الإيراني، إن "سلاح الجو الإسرئيلي له دور رئيسي في إحباط التهديدات التي كان من المفترض أن تخترق دولة إسرائيل".وأضاف أن "تسلسل هجمات سلاح الجو له أثر حاسم في منع التموضع الإيراني في سوريا ومنع تقوية حزب الله"، متابعا: "تتمثل مهمة الجيش الإسرائيلي في بناء قوته على جميع الجبهات للفوز في يوم إصدار الأوامر، تمت إضافة العديد من المهمات إلى سلاح الجو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المعركة بين حربين، والاستعدادات تتسارع لتعزيز الجهوزية لتنفيذ عملية في إيران".وكان الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قال مؤخرا، إن الإيرانيين يعملون على محو بلاده من الخريطة.ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن الجنرال يعالون ما زعمه بأن الإيرانيين يعملون بجد وقوة على محو إسرائيل من الخريطة، حيث وصف إيران بأنها مصدر الإرهاب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط.وادعى يعالون أن لإيران تأثير كبير في دول عربية في المنطقة، منها سوريا والعراق واليمن ولبنان، زاعما أن "حزب الله" يوجه أكثر من 170 ألف صاروخ نحو إسرائيل.ورأى الجنرال موشيه بوغي يعالون، رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن على بلاده التحرك نحو إيران لحماية مواطنيها، بدعوى أن العقوبات لم ولن تجدي نفعا مع إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/إسرائيل-تسلسل-هجمات-سلاح-الجو-له-أثر-حاسم-في-منع-التموضع-الإيراني-في-سوريا-ومنع-تقوية-حزب-الله-1060845583.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران