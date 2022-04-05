https://arabic.sputniknews.com/20220405/غانتس-إسرائيل-مستعدة-لمواجهة-مع-إيران-دون-مساعدة-حال-امتلكت-الأخيرة-السلاح-النووي-1060850125.html
غانتس: إسرائيل مستعدة لمواجهة مع إيران دون مساعدة حال امتلكت الأخيرة السلاح النووي
غانتس: إسرائيل مستعدة لمواجهة مع إيران دون مساعدة حال امتلكت الأخيرة السلاح النووي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن "إسرائيل مستعدة لمواجهة مع إيران دون مساعدة"، حال امتلكت الأخيرة السلاح النووي. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:28+0000
2022-04-05T07:28+0000
2022-04-05T07:28+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
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ورد غانتس على سؤال في مقابلة مع قناة "14" الإسرائيلية إن كانت إسرائيل مستعدة للمواجهة وحدها مع إيران؟، أوضح غانتس: "طبعا. أ- مستعدة، وب- ستستمر في تعزيز قدراتها على مدى السنوات المقبلة، الاستخباراتية، الهجومية والدفاعية، وكذلك بالتعاون مع دول المنطقة ودول العالم".ورفض الانتقادات الداخلية في إسرائيل عن أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمنع الاتفاق الدولي مع إيران الذي بات التوقيع عليه أقرب من أي وقت، قائلا: "أعتقد أننا نفعل الشيء الصحيح مع الأمريكيين والدول الغربية في محاولة لإحداث تأثير"، مضيفا:" نعتقد أن الاتفاق النووي، إذا لم يعالج كل الثغرات الموجودة فيه، فهو ليس اتفاقا جيدا ومن الصواب عدم التوقيع عليه أو تصحيحه قدر الإمكان.وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى اتفاق عام 2005، قائلا: "رأينا في الماضي حملات عامة ضد هذه الاتفاقية لم تؤد في النهاية إلى عدم توقيع الاتفاق، حتى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي تصرف علنا وتحدث في الكونجرس الأمريكي، في النهاية كان هناك اتفاق وقع عليه الأمريكيون".وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء أمس الإثنين، عن "إحباط تنفيذ 10 عمليات مؤكدة ضد أهداف إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين".وحسب قناة I24NEWS الإسرائيلية، خلال مراسم تسلم وتسليم مناصب في قيادة سلاح الجوي الإسرائيلي؛ "قال كوخافي بشأن إلى الملف الإيراني، إن "سلاح الجو الإسرئيلي له دور رئيسي في إحباط التهديدات التي كان من المفترض أن تخترق دولة إسرائيل".وأضاف أن "تسلسل هجمات سلاح الجو له أثر حاسم في منع التموضع الإيراني في سوريا ومنع تقوية حزب الله"، متابعا: "تتمثل مهمة الجيش الإسرائيلي في بناء قوته على جميع الجبهات للفوز في يوم إصدار الأوامر، تمت إضافة العديد من المهمات إلى سلاح الجو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المعركة بين حربين، والاستعدادات تتسارع لتعزيز الجهوزية لتنفيذ عملية في إيران".وكان الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قال مؤخرا، إن الإيرانيين يعملون على محو بلاده من الخريطة.ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن الجنرال يعالون ما زعمه بأن الإيرانيين يعملون بجد وقوة على محو إسرائيل من الخريطة، حيث وصف إيران بأنها مصدر الإرهاب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط.وادعى يعالون أن لإيران تأثير كبير في دول عربية في المنطقة، منها سوريا والعراق واليمن ولبنان، زاعما أن "حزب الله" يوجه أكثر من 170 ألف صاروخ نحو إسرائيل.ورأى الجنرال موشيه بوغي يعالون، رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن على بلاده التحرك نحو إيران لحماية مواطنيها، بدعوى أن العقوبات لم ولن تجدي نفعا مع إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/إسرائيل-تسلسل-هجمات-سلاح-الجو-له-أثر-حاسم-في-منع-التموضع-الإيراني-في-سوريا-ومنع-تقوية-حزب-الله-1060845583.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
غانتس: إسرائيل مستعدة لمواجهة مع إيران دون مساعدة حال امتلكت الأخيرة السلاح النووي
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن "إسرائيل مستعدة لمواجهة مع إيران دون مساعدة"، حال امتلكت الأخيرة السلاح النووي.
ورد غانتس على سؤال في مقابلة مع قناة "14" الإسرائيلية
إن كانت إسرائيل مستعدة للمواجهة وحدها مع إيران؟، أوضح غانتس: "طبعا. أ- مستعدة، وب- ستستمر في تعزيز قدراتها على مدى السنوات المقبلة، الاستخباراتية، الهجومية والدفاعية، وكذلك بالتعاون مع دول المنطقة ودول العالم".
ورفض الانتقادات الداخلية في إسرائيل عن أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمنع الاتفاق الدولي مع إيران الذي بات التوقيع عليه أقرب من أي وقت، قائلا: "أعتقد أننا نفعل الشيء الصحيح مع الأمريكيين والدول الغربية في محاولة لإحداث تأثير"، مضيفا:" نعتقد أن الاتفاق النووي، إذا لم يعالج كل الثغرات الموجودة فيه، فهو ليس اتفاقا جيدا ومن الصواب عدم التوقيع عليه أو تصحيحه قدر الإمكان.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى اتفاق عام 2005، قائلا: "رأينا في الماضي حملات عامة ضد هذه الاتفاقية لم تؤد في النهاية إلى عدم توقيع الاتفاق، حتى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي تصرف علنا وتحدث في الكونجرس الأمريكي، في النهاية كان هناك اتفاق وقع عليه الأمريكيون".
وتابع غانتس: "لكن المهم هو أن إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاقية. وحتى إذا تم توقيعها فستكون البداية فقط بالنسبة لنا، وسنواصل استثماراتنا الاستخباراتية".
وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء أمس الإثنين، عن "إحباط تنفيذ 10 عمليات مؤكدة
ضد أهداف إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين".
وحسب قناة I24NEWS الإسرائيلية
، خلال مراسم تسلم وتسليم مناصب في قيادة سلاح الجوي الإسرائيلي؛ "قال كوخافي بشأن إلى الملف الإيراني، إن "سلاح الجو الإسرئيلي له دور رئيسي في إحباط التهديدات التي كان من المفترض أن تخترق دولة إسرائيل".
وأضاف أن "تسلسل هجمات سلاح الجو له أثر حاسم في منع التموضع الإيراني في سوريا ومنع تقوية حزب الله"، متابعا: "تتمثل مهمة الجيش الإسرائيلي في بناء قوته على جميع الجبهات للفوز في يوم إصدار الأوامر، تمت إضافة العديد من المهمات إلى سلاح الجو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المعركة بين حربين، والاستعدادات تتسارع لتعزيز الجهوزية لتنفيذ عملية في إيران".
وكان الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قال مؤخرا، إن الإيرانيين يعملون على محو بلاده من الخريطة
.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية
، عن الجنرال يعالون ما زعمه بأن الإيرانيين يعملون بجد وقوة على محو إسرائيل من الخريطة، حيث وصف إيران بأنها مصدر الإرهاب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط.
وادعى يعالون أن لإيران تأثير كبير في دول عربية في المنطقة، منها سوريا والعراق واليمن ولبنان، زاعما أن "حزب الله" يوجه أكثر من 170 ألف صاروخ نحو إسرائيل.
ورأى الجنرال موشيه بوغي يعالون، رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن على بلاده التحرك نحو إيران لحماية مواطنيها
، بدعوى أن العقوبات لم ولن تجدي نفعا مع إيران.