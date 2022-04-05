https://arabic.sputniknews.com/20220405/غانتس-يتصل-بالرئيس-الفلسطيني-ويبحث-معه-التصعيد-الأخير-1060879063.html
غانتس يتصل بالرئيس الفلسطيني ويبحث معه التصعيد الأخير
غانتس يتصل بالرئيس الفلسطيني ويبحث معه التصعيد الأخير
تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T20:13+0000
2022-04-05T20:13+0000
2022-04-05T20:13+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن غانتس اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبحث معه ملف التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده تأخذ الهجمات "الإرهابية" الأخيرة التي أودت بحياة 11 إسرائيليا على محمل الجد، موضحا أن فترة الأعياد الجارية، سواء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، أو الأعياد اليهودية التي تتزامن مع الشهر الكريم هي فترة سلام وليست فترة إرهاب.وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
غانتس يتصل بالرئيس الفلسطيني ويبحث معه التصعيد الأخير
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تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن غانتس اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبحث معه ملف التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين
.
وقال بيني غانتس لأبو مازن: "إسرائيل تأخذ الهجمات الإرهابية الأخيرة على محمل الجد".
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده تأخذ الهجمات "الإرهابية" الأخيرة التي أودت بحياة 11 إسرائيليا على محمل الجد، موضحا أن فترة الأعياد الجارية، سواء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، أو الأعياد اليهودية التي تتزامن مع الشهر الكريم هي فترة سلام وليست فترة إرهاب.
وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين
قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.