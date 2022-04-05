https://arabic.sputniknews.com/20220405/غوتيريش-يتهم-بعض-الدول-بـالجنون-الاقتصادي-1060868312.html
غوتيريش يتهم بعض الدول بـ"الجنون الاقتصادي"
غوتيريش يتهم بعض الدول بـ"الجنون الاقتصادي"
انتقد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، ما تقوم به بعض الدول لزيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:11+0000
2022-04-05T15:11+0000
2022-04-05T15:11+0000
اقتصاد
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جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وصف فيها ما تقوم به بعض الدول بـ"الجنون الاقتصادي" دون أن يذكر أسمائها.وقال: "في بعض الأحيان يتم تصوير نشطاء المناخ على أنهم يتبنون توجهات خطيرة".واعتبر أمين عام الأمم المتحدة أن الاستثمار في إنشاء بنية تحتية جديدة لاستخراج الوقود الأحفوري يمكن وصفه بـ"الجنون الاقتصادي والأخلاقي".وتقود الأمم المتحدة توجها عالميا لحض الدول الكبرى على مكافحة التغيرات المناخية عن طريق تقليل حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الصناعية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.وتحاول بعض الدول زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية، إضافة إلى إنشاء المحطات النووية المخصصة للأغراض السلمية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار العالم الآن
غوتيريش يتهم بعض الدول بـ"الجنون الاقتصادي"
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انتقد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، ما تقوم به بعض الدول لزيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري.
جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وصف فيها ما تقوم به بعض الدول بـ"الجنون الاقتصادي" دون أن يذكر أسمائها.
وقال: "في بعض الأحيان يتم تصوير نشطاء المناخ
على أنهم يتبنون توجهات خطيرة".
وتابع: "لكن الحقيقة أن هذا الوصف ينطبق على الدول التي تعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية من الوقود الأحفوري".
واعتبر أمين عام الأمم المتحدة أن الاستثمار في إنشاء بنية تحتية جديدة لاستخراج الوقود الأحفوري
يمكن وصفه بـ"الجنون الاقتصادي والأخلاقي".
وتقود الأمم المتحدة توجها عالميا لحض الدول الكبرى على مكافحة التغيرات المناخية عن طريق تقليل حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الصناعية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وتحاول بعض الدول زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة
مثل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية، إضافة إلى إنشاء المحطات النووية المخصصة للأغراض السلمية.