عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/فيديو-يوثق-قيام-جنود-أوكرانيون-بارتكاب-جرائم-حرب-بحق-جنود-روس-أسرى--1060872646.html
فيديو يوثق قيام جنود أوكرانيين بارتكاب جرائم حرب بحق جنود روس أسرى
فيديو يوثق قيام جنود أوكرانيين بارتكاب جرائم حرب بحق جنود روس أسرى
وثقت العديد من مقاطع الفيديو، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قيام القوميين الأوكرانيين وعناصر من الجيش الأوكراني، بتنفيذ جرائم حرب... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T16:31+0000
2022-04-05T17:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1060871139_0:45:1397:831_1920x0_80_0_0_2b967ea45a3a9058482c83c7ba2b220b.png
نشرت حسابات أوكرانية مشاهد تزعم قيام القوات المسلحة الأوكرانية والمجموعات المتطرفة بارتكاب مذبحة وجريمة حرب مروعة بحق أسرى من الجيش الروسي الذين تم إلقائهم على الأرض تحيط بهم برك من الدماء.ويمكن مشاهدة أحد الجنود الجرحى وهو وما يزال على قيد الحياة ويتحرك، حيث يقوم الجندي الأوكراني بقتله بعدة رصاصات.كما توثق المشاهد جنديا مضرجا بالدماء وقد قتل بعد ربط يديه خلف ظهره، الأمر الذي يؤكد أنه كان أسيرا، في دليل واضح على تنفيذ جريمة حرب بحق الجنود الروس الأسرى، وفي مخالفة شديدة للمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الجنود الأسرى.يمكن سماع القوميين المتطرفين في الفيديو وهم يقولون "المجد لأوكرانيا" (شعار المتعاونين النازيين في الحرب العالمية الثانية والذي يستخدمه غالبًا القوميون الأوكرانيون والنازيون الجدد) ويقولون إنهم استولوا على "تذكار" يشير إلى مركبة عسكرية نقش عليها حرف "V"، وهو علامة على استخدام المعدات العسكرية الروسية في عملية موسكو الخاصة.ويمكن مشاهدة الجريمة البشعة التي نفذها الجنود الأوكرانيون من خلال الضغط على رابط الفيديو الموجود (فيديو يتضمن مشاهد قاسية جدا)، حيث تعتذر وكالة "سبوتنيك" عن نشر المشاهد بسبب قساوتها الشديدة، كما تحذر الوكالة من أن الصور تحتوي على مشاهد قاسية جدا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1060871139_115:0:1282:875_1920x0_80_0_0_76085c3ad4ed3c2bc1f34cbffa376127.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

فيديو يوثق قيام جنود أوكرانيين بارتكاب جرائم حرب بحق جنود روس أسرى

16:31 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 17:01 GMT 05.04.2022)
© Photo / channelphotoandvideoفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Photo / channelphotoandvideo
تابعنا عبرTelegram
وثقت العديد من مقاطع الفيديو، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قيام القوميين الأوكرانيين وعناصر من الجيش الأوكراني، بتنفيذ جرائم حرب وعمليات قتل وتعذيب بحق الجنود الروس الأسرى، أو المدنيين.
نشرت حسابات أوكرانية مشاهد تزعم قيام القوات المسلحة الأوكرانية والمجموعات المتطرفة بارتكاب مذبحة وجريمة حرب مروعة بحق أسرى من الجيش الروسي الذين تم إلقائهم على الأرض تحيط بهم برك من الدماء.
ويمكن مشاهدة أحد الجنود الجرحى وهو وما يزال على قيد الحياة ويتحرك، حيث يقوم الجندي الأوكراني بقتله بعدة رصاصات.
© Photo / channelphotoandvideoفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
© Photo / channelphotoandvideo
كما توثق المشاهد جنديا مضرجا بالدماء وقد قتل بعد ربط يديه خلف ظهره، الأمر الذي يؤكد أنه كان أسيرا، في دليل واضح على تنفيذ جريمة حرب بحق الجنود الروس الأسرى، وفي مخالفة شديدة للمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الجنود الأسرى.
© Photo / channelphotoandvideoفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
© Photo / channelphotoandvideo
يمكن سماع القوميين المتطرفين في الفيديو وهم يقولون "المجد لأوكرانيا" (شعار المتعاونين النازيين في الحرب العالمية الثانية والذي يستخدمه غالبًا القوميون الأوكرانيون والنازيون الجدد) ويقولون إنهم استولوا على "تذكار" يشير إلى مركبة عسكرية نقش عليها حرف "V"، وهو علامة على استخدام المعدات العسكرية الروسية في عملية موسكو الخاصة.
© Photo / channelphotoandvideoفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
© Photo / channelphotoandvideo
ويمكن مشاهدة الجريمة البشعة التي نفذها الجنود الأوكرانيون من خلال الضغط على رابط الفيديو الموجود (فيديو يتضمن مشاهد قاسية جدا)، حيث تعتذر وكالة "سبوتنيك" عن نشر المشاهد بسبب قساوتها الشديدة، كما تحذر الوكالة من أن الصور تحتوي على مشاهد قاسية جدا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала