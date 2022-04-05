فيديو يوثق قيام جنود أوكرانيين بارتكاب جرائم حرب بحق جنود روس أسرى
16:31 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 17:01 GMT 05.04.2022)
© Photo / channelphotoandvideoفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
وثقت العديد من مقاطع الفيديو، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قيام القوميين الأوكرانيين وعناصر من الجيش الأوكراني، بتنفيذ جرائم حرب وعمليات قتل وتعذيب بحق الجنود الروس الأسرى، أو المدنيين.
نشرت حسابات أوكرانية مشاهد تزعم قيام القوات المسلحة الأوكرانية والمجموعات المتطرفة بارتكاب مذبحة وجريمة حرب مروعة بحق أسرى من الجيش الروسي الذين تم إلقائهم على الأرض تحيط بهم برك من الدماء.
ويمكن مشاهدة أحد الجنود الجرحى وهو وما يزال على قيد الحياة ويتحرك، حيث يقوم الجندي الأوكراني بقتله بعدة رصاصات.
© Photo / channelphotoandvideoفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
كما توثق المشاهد جنديا مضرجا بالدماء وقد قتل بعد ربط يديه خلف ظهره، الأمر الذي يؤكد أنه كان أسيرا، في دليل واضح على تنفيذ جريمة حرب بحق الجنود الروس الأسرى، وفي مخالفة شديدة للمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الجنود الأسرى.
© Photo / channelphotoandvideoفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
يمكن سماع القوميين المتطرفين في الفيديو وهم يقولون "المجد لأوكرانيا" (شعار المتعاونين النازيين في الحرب العالمية الثانية والذي يستخدمه غالبًا القوميون الأوكرانيون والنازيون الجدد) ويقولون إنهم استولوا على "تذكار" يشير إلى مركبة عسكرية نقش عليها حرف "V"، وهو علامة على استخدام المعدات العسكرية الروسية في عملية موسكو الخاصة.
© Photo / channelphotoandvideoفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تنفيذ الجيش الأوكراني جرائم حرب بحق الجنود الأسرى الروس
ويمكن مشاهدة الجريمة البشعة التي نفذها الجنود الأوكرانيون من خلال الضغط على رابط الفيديو الموجود (فيديو يتضمن مشاهد قاسية جدا)، حيث تعتذر وكالة "سبوتنيك" عن نشر المشاهد بسبب قساوتها الشديدة، كما تحذر الوكالة من أن الصور تحتوي على مشاهد قاسية جدا.