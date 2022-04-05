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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/قائد-القوات-الجوية-الأمريكية-الوضع-في-أوكرانيا-دعوة-للاستيقاظ-لمزيد-من-الاستثمار-الأمني-1060882446.html
قائد القوات الجوية الأمريكية: الوضع في أوكرانيا "دعوة للاستيقاظ" لمزيد من الاستثمار الأمني
قائد القوات الجوية الأمريكية: الوضع في أوكرانيا "دعوة للاستيقاظ" لمزيد من الاستثمار الأمني
قال قائد القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في أوكرانيا كان بمثابة دعوة للاستيقاظ، تظهر أنه من المطلوب زيادة الاستثمار في مجال... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T23:08+0000
2022-04-05T23:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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كولورادو سبرينجز - سبوتنيك. وقال كيندال في خلال حضوره ندوة الفضاء: "ليس من الواضح في هذا الوقت كيف سينتهي كل شيء، إنها دعوة للاستيقاظ بأن هذا النوع من الأشياء يمكن أن يحدث".وشدد كيندال على ضرورة الاستثمار في الأمن، قائلا "علينا أن نفعل ذلك مع شركائنا في جميع أنحاء العالم".وأضاف كيندال أنه سيكون هناك الكثير من الدروس المستفادة من الموقف من قبل العديد من الأطراف المختلفة.وأشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحديد ما يعنيه ذلك بالنسبة للاستثمارات المستقبلية، مضيفا أن العملية بدأت للتو، وهناك طريق طويل لنقطعه.وقال كيندال:يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الخارجية-الروسية-تكشف-حقيقة-خطة-أمريكا-حيال-أوكرانيا-1060680020.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

قائد القوات الجوية الأمريكية: الوضع في أوكرانيا "دعوة للاستيقاظ" لمزيد من الاستثمار الأمني

23:08 GMT 05.04.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedالقوات الجوية الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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قال قائد القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في أوكرانيا كان بمثابة دعوة للاستيقاظ، تظهر أنه من المطلوب زيادة الاستثمار في مجال الأمن.
كولورادو سبرينجز - سبوتنيك. وقال كيندال في خلال حضوره ندوة الفضاء: "ليس من الواضح في هذا الوقت كيف سينتهي كل شيء، إنها دعوة للاستيقاظ بأن هذا النوع من الأشياء يمكن أن يحدث".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
الخارجية الروسية تكشف حقيقة خطة أمريكا حيال أوكرانيا
31 مارس, 07:55 GMT
وشدد كيندال على ضرورة الاستثمار في الأمن، قائلا "علينا أن نفعل ذلك مع شركائنا في جميع أنحاء العالم".
وأضاف كيندال أنه سيكون هناك الكثير من الدروس المستفادة من الموقف من قبل العديد من الأطراف المختلفة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحديد ما يعنيه ذلك بالنسبة للاستثمارات المستقبلية، مضيفا أن العملية بدأت للتو، وهناك طريق طويل لنقطعه.
وقال كيندال:
"أكره أن أقول إن هناك جانبًا إيجابيًا في هذا ولكني أعتقد أن هناك وعيًا أكبر بإمكانية وجود مثل هذه التهديدات والمزيد من الوعي حول ما يمكن أن يقدمه العالم التجاري للمساعدة في مقاومة وردع شيء من هذا القبيل وسننتقل إلى الأمام من هناك".
يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.
في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
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