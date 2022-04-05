عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/لافروف-الغرب-يضخم-الهستيريا-حول-بوتشا-ويحاول-تعطيل-المفاوضات-بعد-إحراز-تقدم-في-اسطنبول-1060874675.html
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بعد إحراز تقدم في اسطنبول. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T17:20+0000
2022-04-05T17:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_5d3db6bd62800c245161ae07a8092214.jpg
وأضاف لافروف أن الاستفزاز في بوتشا حدث عندما بدأت أوكرانيا للمرة الأولى بالموافقة على بنود السلام في المفاوضات، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.وأضاف: "مرة أخرى، نود أن نحث أولئك الذين يقودون أعمال كييف، ونعرف من هم، على إدراك مسؤوليتهم عن الأمن في أوروبا، والنظام العالمي المستقبلي".وشدد لافروف على أن الجانب الأوكراني كتب بنفسه في مشروع أحكام المعاهدة في اسطنبول أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لن تمتد إلى شبه جزيرة القرم ودونباس، حيث رأت موسكو تقدمًا كبيرًا في وعي كييف حول وضع هذه الأراضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/لافروف-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-مستمرة-ولا-توجد-اتفاقات-نهائية-حتى-الآن-1060725774.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060014361_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f84828ea36dc988604b5a6f9e48c8c12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول

17:20 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 17:35 GMT 05.04.2022)
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بعد إحراز تقدم في اسطنبول.
وأضاف لافروف أن الاستفزاز في بوتشا حدث عندما بدأت أوكرانيا للمرة الأولى بالموافقة على بنود السلام في المفاوضات، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.
وأضاف: "مرة أخرى، نود أن نحث أولئك الذين يقودون أعمال كييف، ونعرف من هم، على إدراك مسؤوليتهم عن الأمن في أوروبا، والنظام العالمي المستقبلي".
وشدد لافروف على أن الجانب الأوكراني كتب بنفسه في مشروع أحكام المعاهدة في اسطنبول أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لن تمتد إلى شبه جزيرة القرم ودونباس، حيث رأت موسكو تقدمًا كبيرًا في وعي كييف حول وضع هذه الأراضي.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
لافروف: المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات نهائية حتى الآن
1 أبريل, 09:27 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала