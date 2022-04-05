https://arabic.sputniknews.com/20220405/لافروف-الغرب-يضخم-الهستيريا-حول-بوتشا-ويحاول-تعطيل-المفاوضات-بعد-إحراز-تقدم-في-اسطنبول-1060874675.html
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بعد إحراز تقدم في اسطنبول. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T17:20+0000
2022-04-05T17:20+0000
2022-04-05T17:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف لافروف أن الاستفزاز في بوتشا حدث عندما بدأت أوكرانيا للمرة الأولى بالموافقة على بنود السلام في المفاوضات، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.وأضاف: "مرة أخرى، نود أن نحث أولئك الذين يقودون أعمال كييف، ونعرف من هم، على إدراك مسؤوليتهم عن الأمن في أوروبا، والنظام العالمي المستقبلي".وشدد لافروف على أن الجانب الأوكراني كتب بنفسه في مشروع أحكام المعاهدة في اسطنبول أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لن تمتد إلى شبه جزيرة القرم ودونباس، حيث رأت موسكو تقدمًا كبيرًا في وعي كييف حول وضع هذه الأراضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/لافروف-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-مستمرة-ولا-توجد-اتفاقات-نهائية-حتى-الآن-1060725774.html
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روسيا
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
17:20 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 17:35 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بعد إحراز تقدم في اسطنبول.
وأضاف لافروف أن الاستفزاز في بوتشا حدث عندما بدأت أوكرانيا للمرة الأولى بالموافقة على بنود السلام في المفاوضات، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.
وأضاف: "مرة أخرى، نود أن نحث أولئك الذين يقودون أعمال كييف، ونعرف من هم، على إدراك مسؤوليتهم عن الأمن في أوروبا، والنظام العالمي المستقبلي".
وشدد لافروف على أن الجانب الأوكراني كتب بنفسه في مشروع أحكام المعاهدة في اسطنبول أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لن تمتد إلى شبه جزيرة القرم ودونباس، حيث رأت موسكو تقدمًا كبيرًا في وعي كييف حول وضع هذه الأراضي.