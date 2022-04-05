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https://arabic.sputniknews.com/20220405/ماسك-يجري-استطلاعا-لإضافة-زر-طال-انتظاره-في-تويتر-عقب-شرائه-حصة-فيها-1060868122.html
ماسك يجري استطلاعا لإضافة زر طال انتظاره في "تويتر" عقب شرائه حصة فيها
ماسك يجري استطلاعا لإضافة زر طال انتظاره في "تويتر" عقب شرائه حصة فيها
أجرى رجل الأعمال الأمريكي الشهير استطلاعا عبر حسابه في "تويتر"، حول التطوير الذي يرغبون به في موقع التواصل الاجتماعي هذا. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:11+0000
2022-04-05T15:11+0000
إيلون ماسك
تويتر
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وحسب ما نشره ماسك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تساءل حول رغبة الجمهور في إضافة زر لإعادة تحرير التغريدات التي ينشرونها.ووفقا للنتائج التي نشرها ماسك عبر حسابه فإن المصوتين بنعم وصلوا إلى 3.313.758 صوتًا وذلك حتى الآن، وهو توقيت قبل 10 ساعات من انتهاء عملية التصويت التي حددها ماسك.ويشكك البعض في قدرة ماسك على إضافة ميزات جديدة على التطبيق، خاصة ميزة إعادة التحرير، والتي تمنح المستخدم حرية تعديل محتوى تغريدته أو إعادة تحريرها.لكن البعض تحدث عن تاريخ نشر حساب "تويتر" هذا الإشعار، وهو الأول من أبريل/ نيسان، لافتين إلى إمكانية أن تكون هذه المعلومة عبارة عن كذبة أبريل.
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إيلون ماسك, تويتر

ماسك يجري استطلاعا لإضافة زر طال انتظاره في "تويتر" عقب شرائه حصة فيها

15:11 GMT 05.04.2022
© REUTERS / ALY SONGالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / ALY SONG
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أجرى رجل الأعمال الأمريكي الشهير استطلاعا عبر حسابه في "تويتر"، حول التطوير الذي يرغبون به في موقع التواصل الاجتماعي هذا.
وحسب ما نشره ماسك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تساءل حول رغبة الجمهور في إضافة زر لإعادة تحرير التغريدات التي ينشرونها.
ووفقا للنتائج التي نشرها ماسك عبر حسابه فإن المصوتين بنعم وصلوا إلى 3.313.758 صوتًا وذلك حتى الآن، وهو توقيت قبل 10 ساعات من انتهاء عملية التصويت التي حددها ماسك.
وكان ماسك قد أعلن استحواذه على حصة تبلغ 9.2% من تويتر، والتي تعتبر الأكبر في الشركة.
ويشكك البعض في قدرة ماسك على إضافة ميزات جديدة على التطبيق، خاصة ميزة إعادة التحرير، والتي تمنح المستخدم حرية تعديل محتوى تغريدته أو إعادة تحريرها.

يشار إلى أن تطبيق تويتر نفسه كان قد تحدث عن إمكانية إضافة خاصية تعديل المحتوى، وذلك حينما نشر الحساب الرسمي للشركة إشعارا بأنها "تعمل على زر تعديل".

لكن البعض تحدث عن تاريخ نشر حساب "تويتر" هذا الإشعار، وهو الأول من أبريل/ نيسان، لافتين إلى إمكانية أن تكون هذه المعلومة عبارة عن كذبة أبريل.
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