عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220405/ما-المكاسب-التي-تحققها-أطراف-الصراع-اليمني-من-الهدنة-الأممية-1060874293.html
ما المكاسب التي تحققها أطراف الصراع اليمني من "الهدنة الأممية"؟
ما المكاسب التي تحققها أطراف الصراع اليمني من "الهدنة الأممية"؟
كشفت الهدنة الأممية في اليمن وقبول الأطراف بها دون اعتراض عن حالة الإنهاك التي وصلت إليها أطراف الصراع مع بداية العام الثامن للحرب، لكن لا يمكن التكهن بما إذا... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T17:30+0000
2022-04-05T17:30+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101515/00/1015150056_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_c49cd680ba77013eef35d8984aad13ce.jpg
هل تستمر الهدنة رغم الخروقات وما هي المكاسب التي يحققها كل طرف من ورائها، وهل سيتم البناء عليها أم تشتعل الجبهات مجددا بعد انتهاء تلك الهدنة.بداية يقول المحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج، إن الهدنة الأممية الحالية والتي تسري منذ أيام قليلة وإن شابتها بعض الخروقات في أماكن متفرقة ببعض الجبهات، إلا أنها لا تختلف كثيرا عن التهدئات السابقة والتي انتهى بها الحال إلى الفشل.تجارب سابقةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تم اختراق كل التهدئات السابقة الواحدة تلو الأخرى، وكل من يراهن على تلك الهدنة يرى أنها مضمونة من السعودية وأنها تتزامن مع احتضان الرياض للقاء التشاوري (اليمني - اليمني)، وهي التي أتت بهم من الخارج ولم تشارك فيها "أنصار الله".وتابع: "لكن في اعتقادي أن تلك الهدنة لم تبن على أساس متين، فليست هناك أي ضمانات أو ملامح واضحة وآلية تنفيذ ما جاء في بنودها، لذا أرى أن تلك الهدنة ما هى إلا تحصيل حاصل جاءت في وقت كانت كل الأطراف في حاجة إليها، لكنها لم تبن على أسس وقواعد متينة تمكنها من الاستمرار، وتكون مخرجاتها موجودة مستقبلا على أرض الواقع".الحاجة للهدنةوأشار المحلل السياسي إلى أن المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ، في كل ما يقوم به كأنه يسير على نفس الخطى التي سار عليها من سبقوه، فقد عمل على جمع مبادرتي التهدئة اللتين أطلقتا من صنعاء والرياض وأطلق مبادرته من أجل حفظ ماء الوجه، وفي الوقت الذي تزامن فيه إطلاق الهدنة يبدو أن كل الأطراف كانت في احتياج لها في هذا الوقت، لذا لم نسمع عن تحفظ أو رفض للهدنة من أي من الأطراف.وتابع: "إن كانت نقاط المبادرة منطقية من حيث فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وغيرها، قد تكون تلك النقاط مؤشر للوصول إلى تسوية فيما بعد، لكن من الصعب أن يتم تنفيذ ذلك خلال شهرين وهما مدة الهدنة فهذا الحديث فيه مبالغة".مكاسب "أنصار الله"من جانبه يرى رئيس مركز جهود للدراسات باليمن عبد الستار الشميري، أن الهدنة الأممية في اليمن قد تمتد لشهر أو شهرين، حيث أن الحوثيين "أنصار الله"، اكتسبت ورقة كبيرة جدا جراء هذه الهدنة، وسوف يكونون حريصين جدا على استمرار الهدنة من أجل استكمال إدخال ناقلات النفط وانتظام بعض الرحلات اليمنية من مطار صنعاء، حيث هبط الطيران بالفعل في مطار صنعاء، كما بدأت السفن النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه الهدنة تكاد تكون مكاسبها لصالح طرف واحد هو "أنصار الله"، أما طرف الشرعية فليس مستفيدا بشيء من تلك الهدنة، لذا يحاول "الحوثيون" تهدئة أو منع عملية إطلاق أي صواريخ أو طائرات مسيرة باتجاه السعودية والإمارات أو حتى على الشرعية، فهم يستغلون الهدنة لترتيب أوضاعهم وهم بحاجة إلى شيء من التعافي المالي، لذلك سيكتب لها النجاح.عودة التصعيدوتابع الشميري، سوف يكتب النجاح لتلك الهدنة في الفترة الزمنية المحددة، لكن لا يعني ذلك أنها سوف تستمر طويلا، لأن "الحوثيين" عندما يشعرون بالتعافي سيبدؤون بالتصعيد لانتزاع ورقة جديدة، على ما يبدو أننا في جولات الشرعية فيها أضعف، تعطي كثيرا ولا تأخذ شىء بالمقابل، وربما هذا هو إفراز لواقع المعركة.وكان المبعوث الأممي لليمن قد أعلن في الأول من أبريل/ نيسان الجاري عن التوصل إلى هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بين أطراف الصراع، تبدأ في أول أيام شهر رمضان، ما يشكل بصيص أمل في حرب طاحنة أودت بمئات الآلاف ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.وأوضح المبعوث الأممي أنهم وافقوا على "دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة وتسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء نحو وجهات في المنطقة محددة مسبقا".وأردف: "اتفق الأطراف أيضا على الالتقاء تحت رعايتي للبحث في فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى في اليمن".وأثنى هانس غروندبرغ على ما قام به "الحوثيون" والحكومة المعترف بها دوليا، مؤكدا أنهم عملوا معه "بحسن نية و لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى هذا الاتفاق".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014، أبرزها العاصمة صنعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/وزير-الخارجية-اليمني-يحذر-من-انهيار-هدنة-الأمم-المتحدة-السارية-في-اليمن-ويتهم-أنصار-الله-بانتهاكها-1060849408.html
https://arabic.sputniknews.com/20220404/مجلس-الأمن-يرحب-بالهدنة-في-اليمن-ويحث-على-اغتنامها-لإحراز-تقدم-نحو-وقف-إطلاق-النار-1060846801.html
https://arabic.sputniknews.com/20220404/مدير-مطار-صنعاء-الدولي-رحلات-الهدنة-الأممية-لا-تلبي-10-من-حاجات-الشعب-اليمني-1060840138.html
https://arabic.sputniknews.com/20220402/تجدد-المواجهات-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-غداة-سريان-الهدنة-الأممية-1060785745.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101515/00/1015150056_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_38beecf43cd180fe84d485a2729bca25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, السعودية

ما المكاسب التي تحققها أطراف الصراع اليمني من "الهدنة الأممية"؟

17:30 GMT 05.04.2022
© REUTERS / Khaled Abdullahدفن ضحايا انفجار سيارة مفخخة
دفن ضحايا انفجار سيارة مفخخة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
تابعنا عبرTelegram
كشفت الهدنة الأممية في اليمن وقبول الأطراف بها دون اعتراض عن حالة الإنهاك التي وصلت إليها أطراف الصراع مع بداية العام الثامن للحرب، لكن لا يمكن التكهن بما إذا كانت ستستمر حتى إحلال السلام، أم أنها ستكون استراحة محارب.
هل تستمر الهدنة رغم الخروقات وما هي المكاسب التي يحققها كل طرف من ورائها، وهل سيتم البناء عليها أم تشتعل الجبهات مجددا بعد انتهاء تلك الهدنة.
بداية يقول المحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج، إن الهدنة الأممية الحالية والتي تسري منذ أيام قليلة وإن شابتها بعض الخروقات في أماكن متفرقة ببعض الجبهات، إلا أنها لا تختلف كثيرا عن التهدئات السابقة والتي انتهى بها الحال إلى الفشل.

تجارب سابقة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تم اختراق كل التهدئات السابقة الواحدة تلو الأخرى، وكل من يراهن على تلك الهدنة يرى أنها مضمونة من السعودية وأنها تتزامن مع احتضان الرياض للقاء التشاوري (اليمني - اليمني)، وهي التي أتت بهم من الخارج ولم تشارك فيها "أنصار الله".

وقال الحاج: "المبعوث الأممي استغل الوضع الراهن بعد دعوة صنعاء لهدنة من جانب واحد ودعوة الرياض لهدنة خلال شهر رمضان، فتبنى المبعوث الأممي تلك الأفكار ليعلن عن هدنة لمدة شهرين في اليمن".

وتابع: "لكن في اعتقادي أن تلك الهدنة لم تبن على أساس متين، فليست هناك أي ضمانات أو ملامح واضحة وآلية تنفيذ ما جاء في بنودها، لذا أرى أن تلك الهدنة ما هى إلا تحصيل حاصل جاءت في وقت كانت كل الأطراف في حاجة إليها، لكنها لم تبن على أسس وقواعد متينة تمكنها من الاستمرار، وتكون مخرجاتها موجودة مستقبلا على أرض الواقع".

الحاجة للهدنة

وأشار المحلل السياسي إلى أن المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ، في كل ما يقوم به كأنه يسير على نفس الخطى التي سار عليها من سبقوه، فقد عمل على جمع مبادرتي التهدئة اللتين أطلقتا من صنعاء والرياض وأطلق مبادرته من أجل حفظ ماء الوجه، وفي الوقت الذي تزامن فيه إطلاق الهدنة يبدو أن كل الأطراف كانت في احتياج لها في هذا الوقت، لذا لم نسمع عن تحفظ أو رفض للهدنة من أي من الأطراف.
وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
وزير الخارجية اليمني يحذر من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن ويتهم "أنصار الله" بانتهاكها
06:53 GMT
وتابع: "إن كانت نقاط المبادرة منطقية من حيث فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وغيرها، قد تكون تلك النقاط مؤشر للوصول إلى تسوية فيما بعد، لكن من الصعب أن يتم تنفيذ ذلك خلال شهرين وهما مدة الهدنة فهذا الحديث فيه مبالغة".

مكاسب "أنصار الله"

من جانبه يرى رئيس مركز جهود للدراسات باليمن عبد الستار الشميري، أن الهدنة الأممية في اليمن قد تمتد لشهر أو شهرين، حيث أن الحوثيين "أنصار الله"، اكتسبت ورقة كبيرة جدا جراء هذه الهدنة، وسوف يكونون حريصين جدا على استمرار الهدنة من أجل استكمال إدخال ناقلات النفط وانتظام بعض الرحلات اليمنية من مطار صنعاء، حيث هبط الطيران بالفعل في مطار صنعاء، كما بدأت السفن النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة.
اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
مجلس الأمن يرحب بالهدنة في اليمن ويحث على اغتنامها لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار
أمس, 22:51 GMT
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه الهدنة تكاد تكون مكاسبها لصالح طرف واحد هو "أنصار الله"، أما طرف الشرعية فليس مستفيدا بشيء من تلك الهدنة، لذا يحاول "الحوثيون" تهدئة أو منع عملية إطلاق أي صواريخ أو طائرات مسيرة باتجاه السعودية والإمارات أو حتى على الشرعية، فهم يستغلون الهدنة لترتيب أوضاعهم وهم بحاجة إلى شيء من التعافي المالي، لذلك سيكتب لها النجاح.

عودة التصعيد

وتابع الشميري، سوف يكتب النجاح لتلك الهدنة في الفترة الزمنية المحددة، لكن لا يعني ذلك أنها سوف تستمر طويلا، لأن "الحوثيين" عندما يشعرون بالتعافي سيبدؤون بالتصعيد لانتزاع ورقة جديدة، على ما يبدو أننا في جولات الشرعية فيها أضعف، تعطي كثيرا ولا تأخذ شىء بالمقابل، وربما هذا هو إفراز لواقع المعركة.
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
مدير مطار صنعاء الدولي: رحلات الهدنة الأممية لا تلبي 10% من حاجات الشعب اليمني
أمس, 15:32 GMT
وكان المبعوث الأممي لليمن قد أعلن في الأول من أبريل/ نيسان الجاري عن التوصل إلى هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بين أطراف الصراع، تبدأ في أول أيام شهر رمضان، ما يشكل بصيص أمل في حرب طاحنة أودت بمئات الآلاف ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.
وقال غروندبرغ: "وافق الأطراف على وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، بما فيها الجوية والبرية والبحرية، داخل اليمن وعبر حدوده".
وأوضح المبعوث الأممي أنهم وافقوا على "دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة وتسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء نحو وجهات في المنطقة محددة مسبقا".
وأردف: "اتفق الأطراف أيضا على الالتقاء تحت رعايتي للبحث في فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى في اليمن".
وأثنى هانس غروندبرغ على ما قام به "الحوثيون" والحكومة المعترف بها دوليا، مؤكدا أنهم عملوا معه "بحسن نية و لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى هذا الاتفاق".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
تجدد المواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" غداة سريان الهدنة الأممية
2 أبريل, 23:42 GMT
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014، أبرزها العاصمة صنعاء.
© Sputnik8 سنوات من الحرب في اليمن
8 سنوات من الحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
8 سنوات من الحرب في اليمن
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала