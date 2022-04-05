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https://arabic.sputniknews.com/20220405/ما-حقيقة-ظهور-عبلة-كامل-على-مائدة-الرحمن-المتصدرة-لـتريند-غوغل-فيديو-1060880466.html
ما حقيقة ظهور عبلة كامل على "مائدة الرحمن" المتصدرة لـ"تريند غوغل".. فيديو
ما حقيقة ظهور عبلة كامل على "مائدة الرحمن" المتصدرة لـ"تريند غوغل".. فيديو
تصدرت الفنانة المصرية، عبلة كامل، اليوم الثلاثاء، محركات البحث في "غوغل، بعد انتشار صورة لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجلس على "مائدة الرحمن". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T20:45+0000
2022-04-05T20:45+0000
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وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية، عبلة كامل، وهي تجلس على "مائدة الرحمن"، وهو الأمر الذي أثار دهشة وصدمة جمهورها، رغم أنها منشورة على حساب يحمل اسمها على "إنستغرام".ونقلت صحيفة الأسبوع، مساء اليوم الثلاثاء، عن الفنان المصري أحمد كمال، طليق عبلة كامل، أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى كواليس آخر أعمالها، وهو مسلسل "سلسال الدم"، وقتها تناولت الطعام مع فريق عمل المسلسل.وأعرب كمال عن استيائه من تداول مثل هذه الصور والشائعات بشكل مستمر، دون التأكد من صحتها، نافيا ما تردد حول اعتزال الفنانة المصرية عبلة كامل، الفن، مشيرا إلى أنها فضلت الابتعاد عن التمثيل، في الفترة الراهنة، ولكنها لم تعتزل تماما، لافتا إلى أنها بصحة جيدة وتعيش وسط أولادها وأحفادها.
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع

ما حقيقة ظهور عبلة كامل على "مائدة الرحمن" المتصدرة لـ"تريند غوغل".. فيديو

20:45 GMT 05.04.2022
© AFP 2022 / AMRO MARAGHIالفنانتان المصريتان عبلة كامل وسمية الخشاب في كواليس المسلسل التلفزيوني "ريا وسكينة"
الفنانتان المصريتان عبلة كامل وسمية الخشاب في كواليس المسلسل التلفزيوني ريا وسكينة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / AMRO MARAGHI
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تصدرت الفنانة المصرية، عبلة كامل، اليوم الثلاثاء، محركات البحث في "غوغل، بعد انتشار صورة لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجلس على "مائدة الرحمن".
وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية، عبلة كامل، وهي تجلس على "مائدة الرحمن"، وهو الأمر الذي أثار دهشة وصدمة جمهورها، رغم أنها منشورة على حساب يحمل اسمها على "إنستغرام".
ونقلت صحيفة الأسبوع، مساء اليوم الثلاثاء، عن الفنان المصري أحمد كمال، طليق عبلة كامل، أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى كواليس آخر أعمالها، وهو مسلسل "سلسال الدم"، وقتها تناولت الطعام مع فريق عمل المسلسل.
وأعرب كمال عن استيائه من تداول مثل هذه الصور والشائعات بشكل مستمر، دون التأكد من صحتها، نافيا ما تردد حول اعتزال الفنانة المصرية عبلة كامل، الفن، مشيرا إلى أنها فضلت الابتعاد عن التمثيل، في الفترة الراهنة، ولكنها لم تعتزل تماما، لافتا إلى أنها بصحة جيدة وتعيش وسط أولادها وأحفادها.
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