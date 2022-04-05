https://arabic.sputniknews.com/20220405/ما-هو-اليوم-العالمي-للضمير-ولماذا-يتم-الاحتفال-به-1060879213.html
ما هو اليوم العالمي للضمير ولماذا يتم الاحتفال به؟
ما هو اليوم العالمي للضمير ولماذا يتم الاحتفال به؟
يمثل اليوم العالمي للضمير إحدى المناسبات العالمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة وبدأ الاحتفال بها لأول مرة في عام 2020. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T20:17+0000
2022-04-05T20:17+0000
2022-04-05T20:17+0000
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ويوافق الاحتفال باليوم العالمي للضمير يوم الـ 5 من أبريل/ نيسان من كل عام ويهدف إلى إبراز جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز التسامح والسلام حول العالم.كما تشمل أهدافه التأكيد على احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات والتوعية بما يعزز التنمية المستدامة.ويهدف اليوم العالمي للضمير إلى توجيه أنظار العالم إلى أهمية التعاون من أجل حل التحديات التي تواجه البشر حول العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
ما هو اليوم العالمي للضمير ولماذا يتم الاحتفال به؟
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يمثل اليوم العالمي للضمير إحدى المناسبات العالمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة وبدأ الاحتفال بها لأول مرة في عام 2020.
ويوافق الاحتفال باليوم العالمي للضمير يوم الـ 5 من أبريل/ نيسان من كل عام ويهدف إلى إبراز جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز التسامح والسلام
حول العالم.
كما تشمل أهدافه التأكيد على احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات والتوعية بما يعزز التنمية المستدامة
.
ويهدف اليوم العالمي للضمير إلى توجيه أنظار العالم إلى أهمية التعاون من أجل حل التحديات
التي تواجه البشر حول العالم.