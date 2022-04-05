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ما هو اليوم العالمي للضمير ولماذا يتم الاحتفال به؟
ما هو اليوم العالمي للضمير ولماذا يتم الاحتفال به؟
يمثل اليوم العالمي للضمير إحدى المناسبات العالمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة وبدأ الاحتفال بها لأول مرة في عام 2020. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T20:17+0000
2022-04-05T20:17+0000
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ويوافق الاحتفال باليوم العالمي للضمير يوم الـ 5 من أبريل/ نيسان من كل عام ويهدف إلى إبراز جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز التسامح والسلام حول العالم.كما تشمل أهدافه التأكيد على احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات والتوعية بما يعزز التنمية المستدامة.ويهدف اليوم العالمي للضمير إلى توجيه أنظار العالم إلى أهمية التعاون من أجل حل التحديات التي تواجه البشر حول العالم.
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منوعات, أخبار العالم الآن

ما هو اليوم العالمي للضمير ولماذا يتم الاحتفال به؟

20:17 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Tareq al-Hassaniyahالفقر في سوريا
الفقر في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Tareq al-Hassaniyah
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يمثل اليوم العالمي للضمير إحدى المناسبات العالمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة وبدأ الاحتفال بها لأول مرة في عام 2020.
ويوافق الاحتفال باليوم العالمي للضمير يوم الـ 5 من أبريل/ نيسان من كل عام ويهدف إلى إبراز جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز التسامح والسلام حول العالم.
كما تشمل أهدافه التأكيد على احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات والتوعية بما يعزز التنمية المستدامة.
ويهدف اليوم العالمي للضمير إلى توجيه أنظار العالم إلى أهمية التعاون من أجل حل التحديات التي تواجه البشر حول العالم.
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بعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها.. أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
بعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها.. أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان
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