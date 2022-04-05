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مبعوثة بريطانيا إلى مجلس الأمن تتعهد بعدم رفض عقد اجتماعات يطلبها الأعضاء
مبعوثة بريطانيا إلى مجلس الأمن تتعهد بعدم رفض عقد اجتماعات يطلبها الأعضاء
قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، اليوم الثلاثاء، إنها لن ترفض استضافة اجتماعات مجلس الأمن الدولي التي تطلبها الدول الأعضاء، تزامنا... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T16:06+0000
2022-04-05T16:06+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكرت وودوارد، التي تترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر أبريل/ نيسان: "لن ترفض الرئاسة استضافة اجتماعات في المستقبل".وجاءت تعليقات المبعوثة البريطانية بعدما أعرب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا عن احتجاجه على قرار المملكة المتحدة بتجاهل طلبين لروسيا بعقد اجتماع طارئ.ومع ذلك، ادعت وودوارد أن المملكة المتحدة لم ترفض طلبات روسيا وفعلت كل شيء بما يتماشى مع القواعد الإجرائية الحالية.أدان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، موقف الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن، بعد رفضها عقد جلسة حول أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية، يوم الاثنين بناء على طلب روسيا، واصفا إياه بأنه "أمر مشين ووصمة على سمعتها".وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي: "بريطانيا المكلفة بترأس مجلس الأمن فشلت في إثبات نفسها كقائدة، هذا أمر مشين على الدبلوماسية البريطانية، ووصمة لا يمكن إنكارها على سمعتها".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/روسيا-سنقدم-لمجلس-الأمن-أدلة-تؤكد-أن-تصريحات-الغرب-حول-بوتشا-مجرد-أكاذيب-1060846207.html
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روسيا, بريطانيا, أخبار أوكرانيا

مبعوثة بريطانيا إلى مجلس الأمن تتعهد بعدم رفض عقد اجتماعات يطلبها الأعضاء

16:06 GMT 05.04.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورجلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© POOL
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قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، اليوم الثلاثاء، إنها لن ترفض استضافة اجتماعات مجلس الأمن الدولي التي تطلبها الدول الأعضاء، تزامنا مع توليها رئاسة المجلس.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكرت وودوارد، التي تترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر أبريل/ نيسان: "لن ترفض الرئاسة استضافة اجتماعات في المستقبل".
وجاءت تعليقات المبعوثة البريطانية بعدما أعرب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا عن احتجاجه على قرار المملكة المتحدة بتجاهل طلبين لروسيا بعقد اجتماع طارئ.
فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا الدائم في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا: سنقدم لمجلس الأمن أدلة تؤكد أن تصريحات الغرب حول بوتشا مجرد أكاذيب
أمس, 20:04 GMT
ومع ذلك، ادعت وودوارد أن المملكة المتحدة لم ترفض طلبات روسيا وفعلت كل شيء بما يتماشى مع القواعد الإجرائية الحالية.
أدان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، موقف الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن، بعد رفضها عقد جلسة حول أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية، يوم الاثنين بناء على طلب روسيا، واصفا إياه بأنه "أمر مشين ووصمة على سمعتها".
وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي: "بريطانيا المكلفة بترأس مجلس الأمن فشلت في إثبات نفسها كقائدة، هذا أمر مشين على الدبلوماسية البريطانية، ووصمة لا يمكن إنكارها على سمعتها".
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