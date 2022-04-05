https://arabic.sputniknews.com/20220405/متى-تعقد-القمة-الروسية-الأوكرانية-موسكو-تجدد-رؤيتها-1060848458.html
متى تعقد القمة الروسية الأوكرانية.. موسكو تجدد رؤيتها
متى تعقد القمة الروسية الأوكرانية.. موسكو تجدد رؤيتها
جددت روسيا شروطها لموافقة رئيسها فلاديمير بوتين على لقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T04:56+0000
2022-04-05T04:56+0000
2022-04-05T05:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059716904_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_86ead0e832d5af2025740342e0374fcd.jpg
وكان زيلينسكي قد أبدى الاستعداد والرغبة للقاء بوتين. إلا أن روسيا رأت ولا تزال ترى أن الظروف لم تتهيأ بعد لعقد القمة الروسية الأوكرانية.ولا يمكن أن تتهيأ الظروف المناسبة لعقد القمة الروسية الأوكرانية إلا عندما تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا عن نتائج تُرضي روسيا. وقال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، للصحفيين في الرابع من ابريل/نيسان 2022:وبادرت أوكرانيا إلى بدء المفاوضات مع روسيا بعدما بدأت الأخيرة عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم، وتخليص أوكرانيا من النازية كما أشار إلى ذلك بوتين.ومن الواضح أن المفاوضات لم تسفر عن النتائج المرجوة حتى الآن، إذ تواصل روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059716904_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35a24ade97e97711078ae4f6810cf9a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
متى تعقد القمة الروسية الأوكرانية.. موسكو تجدد رؤيتها
04:56 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
جددت روسيا شروطها لموافقة رئيسها فلاديمير بوتين على لقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
وكان زيلينسكي قد أبدى الاستعداد والرغبة للقاء بوتين. إلا أن روسيا رأت ولا تزال ترى أن الظروف لم تتهيأ بعد لعقد القمة الروسية الأوكرانية.
ولا يمكن أن تتهيأ الظروف المناسبة لعقد القمة الروسية الأوكرانية إلا عندما تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا عن نتائج تُرضي روسيا. وقال
وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، للصحفيين في الرابع من ابريل/نيسان 2022:
لقد قال الرئيس بوتين مرارا إن لقاء رئيسي روسيا وأوكرانيا يمكن أن يعقد عندما تكون هناك نتائج من الممكن عقد هذه القمة لتثبيتها.
وبادرت أوكرانيا إلى بدء المفاوضات مع روسيا بعدما بدأت الأخيرة عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم، وتخليص أوكرانيا من النازية كما أشار إلى ذلك بوتين.
ومن الواضح أن المفاوضات لم تسفر عن النتائج المرجوة حتى الآن، إذ تواصل روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا.