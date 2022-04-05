https://arabic.sputniknews.com/20220405/مجلس-الدوما-يعتمد-القراءة-الأولى-لمشروع-قانون-بشأن-منح-الجنسية-الروسية-1060866116.html

مجلس الدوما يعتمد القراءة الأولى لمشروع قانون بشأن منح الجنسية الروسية

مجلس الدوما يعتمد القراءة الأولى لمشروع قانون بشأن منح الجنسية الروسية

اعتمد مجلس الدوما في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون بشأن منح الجنسية الروسية، قدمه إلى المجلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T14:10+0000

2022-04-05T14:10+0000

2022-04-05T14:19+0000

روسيا

مجلس الدوما الروسي

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وتنص الوثيقة على تخفيض عدد المتطلبات لأكثر من 20 فئة من الأشخاص عند منحهم الجنسية الروسية، وكذلك توسيع صلاحيات رئيس الدولة لتحديد فئة الأشخاص الذين يحق لهم اكتساب الجنسية الروسية بشكل مبسط.الحصول على الجنسيةيكتسب الطفل الذي يكون والداه أجنبيين أو عديمي جنسية، الجنسية الروسية إذا ولد على متن سفينة أو طائرة لها انتماء وطني إلى الاتحاد الروسي، ولم يكتسب أيضا جنسية دولة أخرى بالميلاد.كما ينص القانون على أن الطفل، عندما يتبناه مواطنون أجانب، يحتفظ بجنسيته الروسية.المواطنةتظل متطلبات الحصول على الجنسية الروسية بشكل عام كما هي، وتشمل الإقامة الدائمة في روسيا، والالتزام بالامتثال للدستور ومعرفة اللغة الروسية ومعرفة تاريخ وأساسيات تشريعات البلاد.في شكل مبسط، يمكن الحصول على الجنسية الروسية، على وجه الخصوص، من قبل مواطني بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وكازاخستان.دون الامتثال لشرط فترة الإقامة في روسيا، سيتم منح الجنسية للأجانب الذين أكملوا الخدمة العسكرية بموجب عقد في القوات المسلحة الروسية أو التشكيلات العسكرية الأخرى لمدة خمس سنوات على الأقل، كما يحدد نص القانون. يُطلب قبولهم بالجنسية من قبل هيئة الدولة الفيدرالية التي خدموا فيها.ويشير القانون إلى أن المستثمرين والعمال المهرة ليسوا مشمولين في فئات الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية الروسية المبسطة .يمكن الاعتراف بالأشخاص المولودين على أراضي الاتحاد الروسي (روسيا أو الاتحاد السوفيتي) قبل 6 فبراير 1992 كمواطنين في الاتحاد الروسي.صلاحيات الرئيس والأقسام الأخرىتتوسع صلاحيات رئيس الاتحاد الروسي في تحديد فئات الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الجنسية بشكل مبسط. سيكون الرئيس قادرًا على تحديد فئات هؤلاء الأشخاص "ليس فقط للأغراض الإنسانية، ولكن أيضا لأي أغراض أخرى".يترك القانون لرئيس الدولة المسؤولية في منح الجنسية الروسية بطريقة استثنائية، أما بقية الصلاحيات في هذا المجال فتنقل إلى وزارتي الداخلية والخارجية.كما وسع القانون قائمة الجرائم المنصوص عليها في إسقاط الجنسية، إلى جانب الجرائم الإرهابية، ستشمل بعض الجرائم الخطيرة ضد الدولة وجرائم المخدرات.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-الجنسية-الروسية-لمستشارة-الرئيس-الأمريكي-الأسبق-رونالد-ريغان-1054778845.html

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