https://arabic.sputniknews.com/20220405/محاكمة-الروائية-الأمريكية-صاحبة-مقال-كيف-تقتلين-زوجك-بتهمة-قتل-زوجها-1060866714.html
محاكمة الروائية الأمريكية صاحبة مقال "كيف تقتلين زوجك" بتهمة قتل زوجها
محاكمة الروائية الأمريكية صاحبة مقال "كيف تقتلين زوجك" بتهمة قتل زوجها
رغم مرور قرابة 4 سنوات على الجريمة الغامضة، بدأت محاكمة الروائية الأمريكية البالغة من العمر 68 عاما، نانسي كرامبتون بروفي، في ولاية أوريغون الأمريكية، بتهمة... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T14:20+0000
2022-04-05T14:20+0000
2022-04-05T14:22+0000
مجتمع
منوعات
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وتجدد الجدل حول مقال قديم كتبته الروائية المتهمة، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011 بعنوان "كيف تقتلين زوجك"، كان مما جاء فيه:وبعد سنوات وتحديدا في عام 2018، عُثر على زوجها دانيال، وهو مدرس طهي خاص يحظى بتقدير كبير في ولاية أوريغون، مقتولا بالرصاص في أحد مطابخ المدرسة، وفقا لتقرير نشره موقع "ديلي بيست".في اليوم التالي لوفاته، كتبت بروفي التي تعرف برواياتها التي تتناول العلاقات الفاشلة، على فيسبوك "لدي أخبار حزينة أعلنها لكم. قُتل زوجي وصديقي المقرّب دان بروفي صباح أمس. بالنسبة للمقربين مني الذين يشعرون أن هذا يستحق مكالمة هاتفية، فأنتم على حق، لكنني أجد صعوبة في فهم كل هذا الآن".فهل تكشف التحقيقات أنها هي القاتلة فعلا؟
https://arabic.sputniknews.com/20210921/ألمانيا-تشهد-جريمة-قتل-غير-مسبوقة-بسبب-كمامة-طبية-عمل-مروع-1050215256.html
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سبوتنيك عربي
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مجتمع, منوعات
محاكمة الروائية الأمريكية صاحبة مقال "كيف تقتلين زوجك" بتهمة قتل زوجها
14:20 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 14:22 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
رغم مرور قرابة 4 سنوات على الجريمة الغامضة، بدأت محاكمة الروائية الأمريكية البالغة من العمر 68 عاما، نانسي كرامبتون بروفي، في ولاية أوريغون الأمريكية، بتهمة قتل زوجها.
وتجدد الجدل حول مقال قديم كتبته الروائية المتهمة، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011 بعنوان "كيف تقتلين زوجك"، كان مما جاء فيه:
"أجد أنه من الأسهل أن أتمنى موت الناس بدلاً من قتلهم. لا أريد أن أقلق بشأن تناثر الدم والأدمغة على الحائط. في الحقيقة، أنا لست جيدة في تذكر الأكاذيب. لكن ما أعرفه عن القتل هو أن كل واحد منا لديه القدرة على ذلك عندما يتم دفعه بعيداً بما فيه الكفاية".
21 سبتمبر 2021, 15:05 GMT
وبعد سنوات وتحديدا في عام 2018، عُثر على زوجها دانيال، وهو مدرس طهي خاص يحظى بتقدير كبير في ولاية أوريغون، مقتولا بالرصاص في أحد مطابخ المدرسة، وفقا لتقرير نشره موقع "ديلي بيست"
.
في اليوم التالي لوفاته، كتبت بروفي التي تعرف برواياتها التي تتناول العلاقات الفاشلة، على فيسبوك "لدي أخبار حزينة أعلنها لكم. قُتل زوجي وصديقي المقرّب دان بروفي صباح أمس. بالنسبة للمقربين مني الذين يشعرون أن هذا يستحق مكالمة هاتفية، فأنتم على حق، لكنني أجد صعوبة في فهم كل هذا الآن".
فهل تكشف التحقيقات أنها هي القاتلة فعلا؟