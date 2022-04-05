https://arabic.sputniknews.com/20220405/مسؤول-إيراني-تشكيل-لجنة-خاصة-لاستضافة-مشجعي-مونديال-قطر-2022-1060876980.html

مسؤول إيراني: تشكيل لجنة خاصة لاستضافة مشجعي مونديال قطر 2022

مسؤول إيراني: تشكيل لجنة خاصة لاستضافة مشجعي مونديال قطر 2022

أعلن أفشار فتح الهي، رئيس منطقة قشم الإيرانية الاقتصادية الحرة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة خاصة بدعم خطط التحضير لاستقبال جزء من مشجعي كأس العالم لكرة... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T18:52+0000

2022-04-05T18:52+0000

2022-04-05T18:52+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن أفشار فتح الهي، رئيس منطقة قشم الإيرانية الاقتصادية الحرة، التابعة لمحافظة هرمزكان – جنوب إيران، أنه سيتم تشكيل لجنة إيرانية خاصة بالتحضير لاستقبال جزء من مشجعي كأس العالم لكرة القدم، قطر 2022، والتي ستقام باستضافة "دولة قطر الصديقة والشقيقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكد المسؤول الإيراني أنه سيتم تشكيل هذه اللجنة في ضوء المباحثات الهاتفية بين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر، الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، مشددا على استعداد إيران للمساهمة في إقامة أفضل وأجمل مباريات كأس العالم 2022، داخل ما أسماها بـ"الجزر الإيرانية القريبة من دولة قطر".وذكر رئيس منطقة قشم الاقتصادية الحرة، أن إيران تسخر كافة الطاقات المتاحة في "هذه الجزيرة الجميلة" لاستقبال جزء من مشجعي المونديال الذين سيتوجهون إلى الدوحة.وفي سياق متصل، أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الاثنين، حول سبل التعاون في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر في وقت لاحق من العام الجاري.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين، مساء الأحد، بحسب وكالة "فارس".عبر رئيسي عن استعداد بلاده لتقديم جميع أنواع المساعدة لقطر في تنظيم فعاليات كأس العالم 2022، من جزرها القريبة من قطر.بحث الرئيس الإيراني وأمير قطر، سبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.وأكد الرئيس الإيراني أن البلدين لديهما القدرة على اتخاذ خطوات مؤثرة في سياق مصالح الشعبين وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال تفعيل جميع طاقات التعاون وإيجاد تنسيق وثيق بينهما.وعن زيارة أمير قطر المرتقبة لطهران، قال الرئيس الإيراني إنها "ستشهد اتخاذ قرارات كبيرة في سياق المزيد من تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات".في المقابل أكد أمير قطر عزم بلاده على تطوير العلاقات مع إيران، مضيفا أن وزيري النقل في البلدين سيعقدان لقاء لبحث سبل التعاون في تنظيم فعاليات كأس العالم 2022.من المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم ابتداء من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/أمير-قطر-يبحث-مع-الرئيس-الإيراني-سبل-التعاون-في-تنظيم-كأس-العالم-2022-1060823540.html

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