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مصر.. حريق هائل يلتهم معرض "أهلا رمضان" بالقناطر الخيرية.. فيديو
مصر.. حريق هائل يلتهم معرض "أهلا رمضان" بالقناطر الخيرية.. فيديو
نشب حريق هائل بمعرض "أهلا رمضان" بمدينة القناطر الخيرية المصرية (شمال القاهرة)، اليوم الثلاثاء. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T16:15+0000
2022-04-05T16:15+0000
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العالم العربي
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وذكر الموقع الإلكتروني مصراوي، مساء اليوم الثلاثاء، أن حريقا هائلا اندلع في معرض "أهلا رمضان" بمدينة القناطر الخيرية، في وقت قامت قوات وحدات الحماية المدنية المصرية بإطفاء الحريق، ونجحت في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.وكانت مديرية أمن محافظة القليوبية المصرية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد باندلاع حريق هائل بمعرض "أهلا رمضان"، والذي يقع بجوار مدرسة الصنايع بالمدينة.وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.ويشار إلى أن النيران قد أتت على معظم محتويات معرض "أهلا رمضان"، وذلك في وقت تقوم نيابة محافظة القليوبية بالتحقيق في أسباب الحريق.
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مصر, العالم العربي

مصر.. حريق هائل يلتهم معرض "أهلا رمضان" بالقناطر الخيرية.. فيديو

16:15 GMT 05.04.2022
© AFP 2022 / Mohamed Ahmedحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / Mohamed Ahmed
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نشب حريق هائل بمعرض "أهلا رمضان" بمدينة القناطر الخيرية المصرية (شمال القاهرة)، اليوم الثلاثاء.
وذكر الموقع الإلكتروني مصراوي، مساء اليوم الثلاثاء، أن حريقا هائلا اندلع في معرض "أهلا رمضان" بمدينة القناطر الخيرية، في وقت قامت قوات وحدات الحماية المدنية المصرية بإطفاء الحريق، ونجحت في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.
وكانت مديرية أمن محافظة القليوبية المصرية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد باندلاع حريق هائل بمعرض "أهلا رمضان"، والذي يقع بجوار مدرسة الصنايع بالمدينة.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.
ويشار إلى أن النيران قد أتت على معظم محتويات معرض "أهلا رمضان"، وذلك في وقت تقوم نيابة محافظة القليوبية بالتحقيق في أسباب الحريق.
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