https://arabic.sputniknews.com/20220405/موسم-جديد-من-مسلسل-الأخبار-الزائفة-للغرب-1060856798.html
موسم جديد من مسلسل الأخبار الزائفة للغرب
موسم جديد من مسلسل الأخبار الزائفة للغرب
علق السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، على تصريحات الولايات المتحدة بشأن الإجرام الاستفزازي في بوتشا، مشيراً إلى "موقف المدعي العام" وحدد أهدافه. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T11:09+0000
2022-04-05T11:09+0000
2022-04-05T11:09+0000
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وقال الدبلوماسي في رد على سؤال من الصحفيين نشرته البعثة الدبلوماسية على "تلغرام":كما وصف تصريحات "لا أساس لها من الصحة" للسلطات الأمريكية بشأن جرائم حرب يُزعم أن عسكريين روس ارتكبوها على أراضي أوكرانيا. وأضاف أنتونوف أن هذا الأمر هو جزء من جهد غربي منسق لشيطنة الجيش الروسي.وأشار الدبلوماسي إلى أن الوضع في الواقع هو عكس ذلك تمامًا: كان يتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا. وأضاف أنتونوف: "تم إرسال مئات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والضروريات لتلبية احتياجات السكان المدنيين. كما يضمن الجانب الروسي سلامة الممرات الإنسانية لإجلاء الأوكرانيين والأجانب".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
موسم جديد من مسلسل الأخبار الزائفة للغرب
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علق السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، على تصريحات الولايات المتحدة بشأن الإجرام الاستفزازي في بوتشا، مشيراً إلى "موقف المدعي العام" وحدد أهدافه.
وقال الدبلوماسي في رد على سؤال من الصحفيين نشرته البعثة الدبلوماسية على "تلغرام":
الاستفزاز في مدينة بوتشا هو ذروة الأكاذيب والسخرية. في واشنطن، ودون أي دليل، اتخذوا على الفور منصب المدعي العام وبدؤوا في تحديد الجناة.
كما وصف تصريحات "لا أساس لها من الصحة" للسلطات الأمريكية بشأن جرائم حرب
يُزعم أن عسكريين روس ارتكبوها على أراضي أوكرانيا. وأضاف أنتونوف أن هذا الأمر هو جزء من جهد غربي منسق لشيطنة الجيش الروسي.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الوضع في الواقع هو عكس ذلك تمامًا: كان يتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا.
وأضاف أنتونوف: "تم إرسال مئات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والضروريات لتلبية احتياجات السكان المدنيين. كما يضمن الجانب الروسي سلامة الممرات الإنسانية لإجلاء الأوكرانيين والأجانب".