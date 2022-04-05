https://arabic.sputniknews.com/20220405/موعد-قرعة-ربع-نهائي-أبطال-أفريقيا-والفرق-المتأهلة-1060867148.html
موعد قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا والفرق المتأهلة
موعد قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا والفرق المتأهلة
تقام، اليوم الثلاثاء، القرعة الخاصة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، التي تقام بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T14:38+0000
2022-04-05T14:38+0000
2022-04-05T14:44+0000
رياضة
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، في خبر عن البطولة، مشيرة إلى أن البطولة القارية تدخل مرحلة ربع النهائي بعدما تم إسدال الستار عن دور المجموعات، الذي شهد خروج نادي الزمالك المصري وتأهل الأهلي المصري إلى الدور المقبل بعدما فاز على الهلال السوداني.وتأهلت إلى دور ربع النهائي فرق منها صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي والأهلي المصري، ووفاق سطيف الجزائري وشباب بلوزداد الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الأهلي-يخسر-أمام-صن-داونز-ويصعب-فرص-صعوده-لربع-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1059811808.html
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رياضة
موعد قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا والفرق المتأهلة
14:38 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 14:44 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
تقام، اليوم الثلاثاء، القرعة الخاصة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، التي تقام بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، في خبر عن البطولة
، مشيرة إلى أن البطولة القارية
تدخل مرحلة ربع النهائي بعدما تم إسدال الستار عن دور المجموعات، الذي شهد خروج نادي الزمالك المصري وتأهل الأهلي المصري إلى الدور المقبل بعدما فاز على الهلال السوداني.
وتأهلت إلى دور ربع النهائي
فرق منها صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي والأهلي المصري، ووفاق سطيف الجزائري وشباب بلوزداد الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي.