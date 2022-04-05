https://arabic.sputniknews.com/20220405/نائب-سوري-يشبه-القوميين-في-أوكرانيا-بـ-داعش-في-بلاده-1060854238.html
نائب سوري يشبه القوميين في أوكرانيا بـ "داعش" في بلاده
نائب سوري يشبه القوميين في أوكرانيا بـ "داعش" في بلاده
أكد النائب السوري، عمار الأسد، أن استحضار شعارات النازيين الجدد في أوكرانيا لا يختلف عن ممارسات "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) في سوريا. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T09:39+0000
2022-04-05T09:39+0000
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وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" قال عضو مجلس الشعب السوري: "ما رأيناه اليوم من تصوير أفلام وفبركات لاتهام الجيش الروسي وتشويه صورة روسيا إعلاميا أمام شعوب العالم والشعب الأوروبي هذا أمر اعتادت أمريكا أن تقوم به من سوريا والخوذ البيض ومسرحيات الكيماوي وما شابه".ولفت الأسد إلى ما يعتقده مؤامرة في الحالتين، مؤكدا أن من يمسك بخيوطها هو أمريكا، حيث قال: "الصورة واضحة والمؤامرة واضحة والسيد واحد هو الأمريكي".وقال: "ندرك تماما أن استحضار الشعارات العنصرية والنازيين الجدد في أوكرانيا لا يختلف عن جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام وداعش في سوريا".وأكد عضو مجلس الشعب السوري أن الفبركات الإعلامية لن يكون لها أي تأثير، مشددا: "قريبا سيظهر الكذب والتضليل وحبل الكذب قصير ونحن كسوريين عشنا وعاشرنا مثل هذه الفبركات".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/خبير-ما-تفعله-أوكرانيا-والنازيون-في-بوتشا-تكرار-لما-ارتكبته-الخوذ-البيضاء-في-سوريا-1060832353.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
نائب سوري يشبه القوميين في أوكرانيا بـ "داعش" في بلاده
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أكد النائب السوري، عمار الأسد، أن استحضار شعارات النازيين الجدد في أوكرانيا لا يختلف عن ممارسات "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) في سوريا.
وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" قال عضو مجلس الشعب السوري: "ما رأيناه اليوم من تصوير أفلام وفبركات لاتهام الجيش الروسي وتشويه صورة روسيا إعلاميا أمام شعوب العالم والشعب الأوروبي هذا أمر اعتادت أمريكا أن تقوم به من سوريا
والخوذ البيض ومسرحيات الكيماوي وما شابه".
ولفت الأسد إلى ما يعتقده مؤامرة في الحالتين، مؤكدا أن من يمسك بخيوطها هو أمريكا، حيث قال: "الصورة واضحة والمؤامرة واضحة والسيد واحد هو الأمريكي
".
وقال: "ندرك تماما أن استحضار الشعارات العنصرية والنازيين الجدد في أوكرانيا لا يختلف عن جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام وداعش في سوريا".
وتحدث النائب السوري عن "من يديرهم من غرف سوداء في بريطانيا" مؤكدا أنها "هي رأس حربة في هذه الحملة والألاعيب الإعلامية التي تقودها بالإضافة إلى الدول الشريكة من فرنسا وأمريكا ومن لف لفهم".
وأكد عضو مجلس الشعب السوري أن الفبركات الإعلامية لن يكون لها أي تأثير، مشددا: "قريبا سيظهر الكذب والتضليل وحبل الكذب قصير ونحن كسوريين عشنا وعاشرنا مثل هذه الفبركات".