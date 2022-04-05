https://arabic.sputniknews.com/20220405/نائب-عراقي-يؤكد-تعرضه-لمحاولة-اغتيال-في-منطقة-الراشدية-ببغداد-1060849609.html
نائب عراقي يؤكد تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية ببغداد
نائب عراقي يؤكد تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية ببغداد
قال النائب العراقي، محمد فاضل الدليمي، أمس الاثنين، إنه تعرض لمحاولة اغتيال. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:05+0000
2022-04-05T07:05+0000
2022-04-05T07:06+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102500/84/1025008425_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_3cd65adf5f1edb4d4bfa659e73add0cf.jpg
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكد النائب أنه تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية بمحافظة بغداد. وتابع النائب، أنه خلال حضوره ونواب آخرين لافتتاح دورة كرة قدم رمضانية، تعرض لإطلاق النيران من قبل أحد الأشخاص. وأشار النائب إلى معرفته بهوية مطلق النيران "بعد مشاهدته له بشكل مباشر". وأكد النائب أن استهدافه كان على مقربة من مركز شرطة الراشدية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102500/84/1025008425_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_65064ecfb4b9045b9d6602143ed1e896.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
نائب عراقي يؤكد تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية ببغداد
07:05 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
قال النائب العراقي، محمد فاضل الدليمي، أمس الاثنين، إنه تعرض لمحاولة اغتيال.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي
، أكد النائب أنه تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية بمحافظة بغداد.
وتابع النائب، أنه خلال حضوره ونواب آخرين لافتتاح دورة كرة قدم رمضانية، تعرض لإطلاق النيران من قبل أحد الأشخاص.
وأشار النائب إلى معرفته بهوية مطلق النيران "بعد مشاهدته له بشكل مباشر".
وأكد النائب أن استهدافه كان على مقربة من مركز شرطة الراشدية.