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https://arabic.sputniknews.com/20220405/نائب-عراقي-يؤكد-تعرضه-لمحاولة-اغتيال-في-منطقة-الراشدية-ببغداد-1060849609.html
نائب عراقي يؤكد تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية ببغداد
نائب عراقي يؤكد تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية ببغداد
قال النائب العراقي، محمد فاضل الدليمي، أمس الاثنين، إنه تعرض لمحاولة اغتيال. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:05+0000
2022-04-05T07:06+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكد النائب أنه تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية بمحافظة بغداد. وتابع النائب، أنه خلال حضوره ونواب آخرين لافتتاح دورة كرة قدم رمضانية، تعرض لإطلاق النيران من قبل أحد الأشخاص. وأشار النائب إلى معرفته بهوية مطلق النيران "بعد مشاهدته له بشكل مباشر". وأكد النائب أن استهدافه كان على مقربة من مركز شرطة الراشدية.
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أخبار العراق اليوم

نائب عراقي يؤكد تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية ببغداد

07:05 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 05.04.2022)
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniأحد عناصر الشرطة العراقية يقبل العلم العراقي بعد تحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017
أحد عناصر الشرطة العراقية يقبل العلم العراقي بعد تحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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قال النائب العراقي، محمد فاضل الدليمي، أمس الاثنين، إنه تعرض لمحاولة اغتيال.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكد النائب أنه تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة الراشدية بمحافظة بغداد.
وتابع النائب، أنه خلال حضوره ونواب آخرين لافتتاح دورة كرة قدم رمضانية، تعرض لإطلاق النيران من قبل أحد الأشخاص.
وأشار النائب إلى معرفته بهوية مطلق النيران "بعد مشاهدته له بشكل مباشر".
وأكد النائب أن استهدافه كان على مقربة من مركز شرطة الراشدية.
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