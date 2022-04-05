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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-السفير-السعودي-مجريات-الأحداث-في-أوكرانيا--1060869462.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السعودي مجريات الأحداث في أوكرانيا
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السعودي مجريات الأحداث في أوكرانيا
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وسفير المملكة العربية السعودية في موسكو عبد الرحمن أحمد الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:25+0000
2022-04-05T15:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
السعودية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: "في 5 أبريل(نيسان)... استقبل بوغدانوف سفير المملكة العربية السعودية عبد الرحمن أحمد بناءً على طلبه. وخلال المحادثة، تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الوضع في أوكرانيا وما حولها".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية، قد عقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثات في موسكو، أمس الإثنين.وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه ناقش مع الوزراء العرب عددا من الملفات الدولية، بينها الوضع في أوكرانيا. وأوضح أن بلاده تتعرض لحملات "تشويه متعمدة وشدد لافروف على تمسك روسيا بضرورة حياد كييف".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/-وزراء-خارجية-عرب-في-زيارة-مرتقبة-إلى-موسكو-ووارسو-1060818191.html
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العالم, روسيا, السعودية

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السعودي مجريات الأحداث في أوكرانيا

15:25 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وسفير المملكة العربية السعودية في موسكو عبد الرحمن أحمد الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: "في 5 أبريل(نيسان)... استقبل بوغدانوف سفير المملكة العربية السعودية عبد الرحمن أحمد بناءً على طلبه. وخلال المحادثة، تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الوضع في أوكرانيا وما حولها".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية، قد عقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثات في موسكو، أمس الإثنين.
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزراء خارجية عرب في زيارة مرتقبة إلى موسكو ووارسو
أمس, 07:03 GMT
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه ناقش مع الوزراء العرب عددا من الملفات الدولية، بينها الوضع في أوكرانيا. وأوضح أن بلاده تتعرض لحملات "تشويه متعمدة وشدد لافروف على تمسك روسيا بضرورة حياد كييف".
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
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