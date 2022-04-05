https://arabic.sputniknews.com/20220405/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-السفير-السعودي-مجريات-الأحداث-في-أوكرانيا--1060869462.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السعودي مجريات الأحداث في أوكرانيا
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السعودي مجريات الأحداث في أوكرانيا
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وسفير المملكة العربية السعودية في موسكو عبد الرحمن أحمد الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: "في 5 أبريل(نيسان)... استقبل بوغدانوف سفير المملكة العربية السعودية عبد الرحمن أحمد بناءً على طلبه. وخلال المحادثة، تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الوضع في أوكرانيا وما حولها".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية، قد عقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثات في موسكو، أمس الإثنين.وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه ناقش مع الوزراء العرب عددا من الملفات الدولية، بينها الوضع في أوكرانيا. وأوضح أن بلاده تتعرض لحملات "تشويه متعمدة وشدد لافروف على تمسك روسيا بضرورة حياد كييف".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/-وزراء-خارجية-عرب-في-زيارة-مرتقبة-إلى-موسكو-ووارسو-1060818191.html
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العالم, روسيا, السعودية
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السعودي مجريات الأحداث في أوكرانيا
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وسفير المملكة العربية السعودية في موسكو عبد الرحمن أحمد الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: "في 5 أبريل(نيسان)... استقبل بوغدانوف سفير المملكة العربية السعودية عبد الرحمن أحمد بناءً على طلبه. وخلال المحادثة، تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الوضع في أوكرانيا وما حولها".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية، قد عقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثات في موسكو، أمس الإثنين.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري
، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه ناقش مع الوزراء العرب عددا من الملفات الدولية، بينها الوضع في أوكرانيا. وأوضح أن بلاده تتعرض لحملات "تشويه متعمدة وشدد لافروف على تمسك روسيا بضرورة حياد كييف".