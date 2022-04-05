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https://arabic.sputniknews.com/20220405/نيبينزيا-يقدم-أدلة-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-تبثت-أن-الاتهامات-الموجهة-ضد-روسيا-بشأن-بوتشا-باطلة-1060873634.html
نيبينزيا يقدم أدلة إلى مجلس الأمن الدولي تبثت أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن بوتشا باطلة
نيبينزيا يقدم أدلة إلى مجلس الأمن الدولي تبثت أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن بوتشا باطلة
قدم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، يقدم أدلة إلى مجلس الأمن الدولي تثبت أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن بوتشا باطلة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T17:03+0000
2022-04-05T17:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي على أنه لم يصب أي مدني خلال تواجد الجيش الروسي في بوتشا الأوكرانية، ولم يتم إغلاق المخارج من المدينة على الإطلاق.نيبينزيا: "انسحبت جميع وحدات القوات المسلحة الروسية بالكامل من بوتشا كبادرة حسن نية في 30 مارس/آذار، بعد جولة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا".وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه "خلال الوقت الذي كانت فيه المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، لم يتعرض أي من السكان المحليين المسالمين لأي أعمال عنف. كان الناس يتنقلون بهدوء في أنحاء المدينة ويستخدمون الاتصالات الخلوية ببساطة".
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نيبينزيا يقدم أدلة إلى مجلس الأمن الدولي تبثت أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن بوتشا باطلة

17:03 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 05.04.2022)
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDمندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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قدم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، يقدم أدلة إلى مجلس الأمن الدولي تثبت أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن بوتشا باطلة.
وأكد نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي على أنه لم يصب أي مدني خلال تواجد الجيش الروسي في بوتشا الأوكرانية، ولم يتم إغلاق المخارج من المدينة على الإطلاق.
نيبينزيا: "انسحبت جميع وحدات القوات المسلحة الروسية بالكامل من بوتشا كبادرة حسن نية في 30 مارس/آذار، بعد جولة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا".
وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه "خلال الوقت الذي كانت فيه المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، لم يتعرض أي من السكان المحليين المسالمين لأي أعمال عنف. كان الناس يتنقلون بهدوء في أنحاء المدينة ويستخدمون الاتصالات الخلوية ببساطة".
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