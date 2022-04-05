https://arabic.sputniknews.com/20220405/وزير-الخارجية-الإسباني-يعلن-طرد-25-دبلوماسيا-روسيا-1060865823.html
وزير الخارجية الإسباني يعلن طرد 25 دبلوماسيا روسيا
وزير الخارجية الإسباني يعلن طرد 25 دبلوماسيا روسيا
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس طرد 25 دبلوماسيا روسيا، ضمن حملة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T13:58+0000
2022-04-05T13:58+0000
2022-04-05T13:58+0000
إسبانيا
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك. وقال الوزير الإسباني في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "مدريد قررت طرد حوالي 25 دبلوماسيا روسيا".وأوضح مانويل أن القرار تضمن طرد الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة الروسية في إسبانيا خارج الأراضي الإسبانية.توعدت روسيا بالرد على خطوات عدد من الدولة الأوروبية بطرد العديد من الدبلوماسيين الروس. وقررت فرنسا، طرد العديد من الموظفين الدبلوماسيين الروس، على غرار إجراء مماثل اتخذته ألمانيا.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا أيضا "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي بعد قرار برلين طرد دبلوماسيين روس وكتبت السفارة الروسية في برلين على تلغرام، إن "التقليص غير المبرر للطواقم الدبلوماسية في البعثات الروسية في ألمانيا، سيضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين البلدين ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الروسية-الألمانية".
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إسبانيا, روسيا
وزير الخارجية الإسباني يعلن طرد 25 دبلوماسيا روسيا
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أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس طرد 25 دبلوماسيا روسيا، ضمن حملة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الوزير الإسباني في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "مدريد قررت طرد حوالي 25 دبلوماسيا روسيا".
وأوضح مانويل أن القرار تضمن طرد الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة الروسية في إسبانيا خارج الأراضي الإسبانية.
توعدت روسيا بالرد على خطوات عدد من الدولة الأوروبية بطرد العديد من الدبلوماسيين الروس. وقررت فرنسا، طرد العديد من الموظفين الدبلوماسيين الروس، على غرار إجراء مماثل اتخذته ألمانيا.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا أيضا "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي
بعد قرار برلين طرد دبلوماسيين روس وكتبت السفارة الروسية في برلين على تلغرام، إن "التقليص غير المبرر للطواقم الدبلوماسية في البعثات الروسية في ألمانيا، سيضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين البلدين ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الروسية-الألمانية".