https://arabic.sputniknews.com/20220405/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الأزمة-الأوكرانية-ستغير-شكل-سوق-الطاقة-في-أوروبا-والشرق-الأوسط-1060870250.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: الأزمة الأوكرانية ستغير شكل سوق الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط
وزير الخارجية الإسرائيلي: الأزمة الأوكرانية ستغير شكل سوق الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط
قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الأوكرانية ستغير شكل سوق الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:40+0000
2022-04-05T15:40+0000
2022-04-05T15:40+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن الأزمة الأوكرانية ستغير شكل سوق الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط.وجاءت تصريحات لابيد خلال زيارته لليونان، على هامش لقائه بوزيري خارجية اليونان وقبرص، حيث أكد المشاركون الثلاثة على تطلعهم للمزيد من التعاون الاقتصادي، خاصة التعاون في سوق الطاقة، والأمن الإقليمي.وحول مخاوف قبرص واليونان من التقارب التركي الإسرائيلي، الذي بدا مؤخرا يطفو على السطح، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن العلاقات الثنائية مع تركيا ستدار بطريقة إسرائيل بالتنسيق الكامل مع كل من قبرص واليونان.وشدد يائير لابيد على أن عودة العلاقات التركية الإسرائيلية إلى سابق عهدها يعني خلق فرص كبيرة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ولكن بالتنسيق مع اليونان وقبرص.
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إسرائيل, قبرص, اليونان, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإسرائيلي: الأزمة الأوكرانية ستغير شكل سوق الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط
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قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الأوكرانية ستغير شكل سوق الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن الأزمة الأوكرانية ستغير شكل سوق الطاقة
في أوروبا والشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات لابيد خلال زيارته لليونان، على هامش لقائه بوزيري خارجية اليونان وقبرص، حيث أكد المشاركون الثلاثة على تطلعهم للمزيد من التعاون الاقتصادي
، خاصة التعاون في سوق الطاقة، والأمن الإقليمي.
وحول مخاوف قبرص واليونان من التقارب التركي الإسرائيلي، الذي بدا مؤخرا يطفو على السطح، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن العلاقات الثنائية مع تركيا ستدار بطريقة إسرائيل بالتنسيق الكامل مع كل من قبرص واليونان.
وشدد يائير لابيد على أن عودة العلاقات التركية الإسرائيلية إلى سابق عهدها يعني خلق فرص كبيرة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ولكن بالتنسيق مع اليونان وقبرص.