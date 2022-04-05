https://arabic.sputniknews.com/20220405/وزير-الخارجية-اليمني-يحذر-من-انهيار-هدنة-الأمم-المتحدة-السارية-في-اليمن-ويتهم-أنصار-الله-بانتهاكها-1060849408.html
وزير الخارجية اليمني يحذر من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن ويتهم "أنصار الله" بانتهاكها
وزير الخارجية اليمني يحذر من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن ويتهم "أنصار الله" بانتهاكها
حذر وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، من "انهيار الهدنة مع أنصار الله التي قال إنها أصبحت مهددة بسبب خروقات الجماعة". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T06:53+0000
2022-04-05T06:53+0000
2022-04-05T06:53+0000
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وقال بن مبارك، عبر حسابه على تويتر،“لقيت الهدنة ترحيبا كبيرا، لكنها مهددة بخروقات الحوثيين”.واتهم أنصار الله "بمواصلة الانتشار العسكري، وتعزيز مواقعهم بالأفراد والعربات، إضافة إلى إطلاق القذائف المدفعية وتنفيذ غارات بطائرات مسيرة”، مطالبا من المجتمع الدولي الحفاظ على ما تم تحقيقه.وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، الجمعه الماضية، عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية وأنصار الله.وتبادلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في اليمن، وذلك بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله
وزير الخارجية اليمني يحذر من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن ويتهم "أنصار الله" بانتهاكها
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حذر وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، من "انهيار الهدنة مع أنصار الله التي قال إنها أصبحت مهددة بسبب خروقات الجماعة".
وقال بن مبارك، عبر حسابه على تويتر،“لقيت الهدنة ترحيبا كبيرا، لكنها مهددة بخروقات الحوثيين”.
واتهم أنصار الله "بمواصلة الانتشار العسكري، وتعزيز مواقعهم بالأفراد والعربات، إضافة إلى إطلاق القذائف المدفعية وتنفيذ غارات بطائرات مسيرة”، مطالبا من المجتمع الدولي الحفاظ على ما تم تحقيقه.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، الجمعه الماضية، عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين
قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية وأنصار الله.
وتبادلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، الاتهامات بخرق الهدنة
المعلنة من الأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في اليمن، وذلك بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.