https://arabic.sputniknews.com/20220405/وكالة-تكشف-عن-اختبار-واشنطن-لصاروخ-جديد-فائق-لسرعة-الصوت-1060848582.html
وكالة تكشف عن اختبار واشنطن لصاروخ أسرع من الصوت
وكالة تكشف عن اختبار واشنطن لصاروخ أسرع من الصوت
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت باختبار صاروخ أسرع من الصوت في منتصف شهر آذار الماضي. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T05:28+0000
2022-04-05T05:28+0000
2022-04-05T06:06+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت وكالة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن "القوات الأمريكية اختبرت بنجاح صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت في منتصف شهر آذار الماضي".وأشار المصدر الأمريكي إلى أن " مسألة اختبار الصاروخ ظلت طي الكتمان لأسبوعين لتجنب تصعيد التوتر مع روسيا".وبحسب القناة، أطلقت الولايات المتحدة صاروخا من طراز لوكهيد مارتن، حيث تم إطلاقه من قاذفة B-52.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
وكالة تكشف عن اختبار واشنطن لصاروخ أسرع من الصوت
05:28 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 06:06 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت باختبار صاروخ أسرع من الصوت في منتصف شهر آذار الماضي.
وذكرت وكالة "سي إن إن"
نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن "القوات الأمريكية اختبرت بنجاح صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت في منتصف شهر آذار الماضي".
وأشار المصدر الأمريكي إلى أن " مسألة اختبار الصاروخ ظلت طي الكتمان لأسبوعين لتجنب تصعيد التوتر مع روسيا".
وبحسب القناة، أطلقت الولايات المتحدة صاروخا من طراز لوكهيد مارتن، حيث تم إطلاقه من قاذفة B-52.