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https://arabic.sputniknews.com/20220405/وكالة-فائض-ميزان-المدفوعات-الروسي-قد-يصل-هذا-العام-إلى-مستوى-تاريخي-1060854525.html
وكالة: فائض ميزان المدفوعات الروسي قد يصل هذا العام إلى مستوى تاريخي
وكالة: فائض ميزان المدفوعات الروسي قد يصل هذا العام إلى مستوى تاريخي
كشفت وسائل إعلام روسية أن فائض ميزان المدفوعات الروسي قد يصل هذا العام إلى مستوى تاريخي هو الأول من نوعه، حيث سيتراوح الفائض بين 200 و300 مليار ​دولار​. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T09:41+0000
2022-04-05T09:41+0000
اقتصاد
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وذكرت وكالة "أر بي كا" الروسية نقلا عن الاقتصاديين، أن "هناك ازدياد في التدفقات القياسية لرؤوس الأموال إلى البلاد، على الرغم من تشديد ​العقوبات​ الغربية". وأشار الاقتصاديون إلى عوامل رئيسية أدت إلى زيادة قيمة صادرات ​الطاقة​ الروسية، بالإضافة إلى انخفاض واردات البضائع إلى ​روسيا​ بنسبة تصل إلى 50%.في السياق نفسه، لفت معهد التمويل الدولي في مراجعته التي أطلع عليها موقع "أر بي كا" إلى أن "المحرك الرئيسي لفائض ميزان المدفوعات الروسي هي صادرات الهيدروكربونات".وفي وقت سابق توقعت دراسة لوكالة "​بلومبرغ​" أن تحقق روسيا أرباحا قياسية في ظل العقوبات الغربية، وأشارت الى أن "​موسكو​ ستحقق أرباحا قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار هذا العام، في حال لم يفرض المشترون الرئيسيون حظرا على مواد الطاقة الروسية".
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اقتصاد

وكالة: فائض ميزان المدفوعات الروسي قد يصل هذا العام إلى مستوى تاريخي

09:41 GMT 05.04.2022
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كشفت وسائل إعلام روسية أن فائض ميزان المدفوعات الروسي قد يصل هذا العام إلى مستوى تاريخي هو الأول من نوعه، حيث سيتراوح الفائض بين 200 و300 مليار ​دولار​.
وذكرت وكالة "أر بي كا" الروسية نقلا عن الاقتصاديين، أن "هناك ازدياد في التدفقات القياسية لرؤوس الأموال إلى البلاد، على الرغم من تشديد ​العقوبات​ الغربية".
وأشار الاقتصاديون إلى عوامل رئيسية أدت إلى زيادة قيمة صادرات ​الطاقة​ الروسية، بالإضافة إلى انخفاض واردات البضائع إلى ​روسيا​ بنسبة تصل إلى 50%.
في السياق نفسه، لفت معهد التمويل الدولي في مراجعته التي أطلع عليها موقع "أر بي كا" إلى أن "المحرك الرئيسي لفائض ميزان المدفوعات الروسي هي صادرات الهيدروكربونات".
وفي وقت سابق توقعت دراسة لوكالة "​بلومبرغ​" أن تحقق روسيا أرباحا قياسية في ظل العقوبات الغربية، وأشارت الى أن "​موسكو​ ستحقق أرباحا قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار هذا العام، في حال لم يفرض المشترون الرئيسيون حظرا على مواد الطاقة الروسية".
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