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تركيا.. خطوات نحو تطبيع العلاقات مع دمشق
تركيا.. خطوات نحو تطبيع العلاقات مع دمشق
تناقش الحلقة الحديث عن بدء تركيا مناقشات للشروع في حوار مع الحكومة السورية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T13:39+0000
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تركيا.. خطوات نحو تطبيع العلاقات مع دمشق
تركيا.. خطوات نحو تطبيع العلاقات مع دمشق
وكانت صحيفة "حرييت" التركية، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن سياسة التوازن التي تبنتها تركيا مؤخراً، والدور الذي تؤديه في الأشهر الأخيرة، وخصوصاً تجاه حل الحرب في أوكرانيا، يجعلان التوقيت الحالي جيداً لحل المشكلة السورية أيضاً".وتعليقًأ على الموضوع، قال عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد:وأكد الأحمد، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
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راديو, بانوراما, аудио

تركيا.. خطوات نحو تطبيع العلاقات مع دمشق

13:39 GMT 05.04.2022
تركيا.. خطوات نحو تطبيع العلاقات مع دمشق
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة الحديث عن بدء تركيا مناقشات للشروع في حوار مع الحكومة السورية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
وكانت صحيفة "حرييت" التركية، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن سياسة التوازن التي تبنتها تركيا مؤخراً، والدور الذي تؤديه في الأشهر الأخيرة، وخصوصاً تجاه حل الحرب في أوكرانيا، يجعلان التوقيت الحالي جيداً لحل المشكلة السورية أيضاً".
وتعليقًأ على الموضوع، قال عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد:

إن "بدء علمية تسوية العلاقات بين دمشق وأنقرة، يتوقف على اعتراف الأخيرة بالحقوق السورية، ووقف الاحتلال التركي للأراضي السورية".

وأكد الأحمد، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أن

"الحديث عن استعداد تركيا للتوجه نحو تطبيع العلاقات مع دمشق، يعكس نضوج رؤيتها بأن مصالحها ستصبح مهددة في حال تواصل النزاع مع سوريا، فضلًا عن التداعيات السلبي للحرب في أوكرانيا على اقتصادها".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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