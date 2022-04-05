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5 قتلى و10 جرحى في تصادم قطار بسيارة جنوبي المجر
5 قتلى و10 جرحى في تصادم قطار بسيارة جنوبي المجر
أعلنت الشرطة المجرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص وجرح 10 في حادث تصادم لقطار جنوبي البلاد. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T08:26+0000
2022-04-05T08:26+0000
حادثة قطار
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وحسب "سبوتنيك" قتل 5 أشخاص بينما جرح أكثر من 10 آخرين، بعدما اصطدم قطار بسيارة جنوبي المجر. ووقعت الحادثة في مدينة ميندزينت بمطقاعة تشونغراد في جنوب المجر في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي. وأدى اصطدام القطار بالسيارة إلى خروجه عن مساره مما تسبب في مقتل خمسة أشخاص في الحال.
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حادثة قطار

5 قتلى و10 جرحى في تصادم قطار بسيارة جنوبي المجر

08:26 GMT 05.04.2022
© AP Photo / Zoltan Mathe/MTI فصل الشتاء حول العالم - المجر، 8 يناير/ كانون الثاني 2019
فصل الشتاء حول العالم - المجر، 8 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Zoltan Mathe/MTI
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أعلنت الشرطة المجرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص وجرح 10 في حادث تصادم لقطار جنوبي البلاد.
وحسب "سبوتنيك" قتل 5 أشخاص بينما جرح أكثر من 10 آخرين، بعدما اصطدم قطار بسيارة جنوبي المجر.
ووقعت الحادثة في مدينة ميندزينت بمطقاعة تشونغراد في جنوب المجر في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.
وأدى اصطدام القطار بالسيارة إلى خروجه عن مساره مما تسبب في مقتل خمسة أشخاص في الحال.
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