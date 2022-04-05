https://arabic.sputniknews.com/20220405/695-مليون-يورو-من-المانحين-إلى-مولودوفا-لاستضافتها-100-ألف-أوكراني-1060860584.html
695 مليون يورو من المانحين إلى مولودوفا لاستضافتها 100 ألف أوكراني
695 مليون يورو من المانحين إلى مولودوفا لاستضافتها 100 ألف أوكراني
وافق مانحون، اليوم الثلاثاء، على دفع 695 مليون يورو إلى مولدوفا. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:44+0000
2022-04-05T12:44+0000
2022-04-05T12:44+0000
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وتستضيف مولدوفا 100 ألف أوكراني، ولذا منحت ألمانيا وفرنسا ورومانيا هذه المساعدات إليها، حسب وكالة رويترز. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، في مؤتمر للمانحين اليوم الثلاثاء، "سنعزز قدرة مولدوفا المالية على المقاومة".وتابعت أنه تم الاتفاق على دعم مولدوفا بقروض ومساعدات مالية بقيمة 695 مليون يورو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, روسيا
695 مليون يورو من المانحين إلى مولودوفا لاستضافتها 100 ألف أوكراني
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وافق مانحون، اليوم الثلاثاء، على دفع 695 مليون يورو إلى مولدوفا.
وتستضيف مولدوفا 100 ألف أوكراني
، ولذا منحت ألمانيا
وفرنسا ورومانيا هذه المساعدات إليها، حسب وكالة رويترز.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، في مؤتمر للمانحين اليوم الثلاثاء، "سنعزز قدرة مولدوفا المالية على المقاومة".
وتابعت أنه تم الاتفاق على دعم مولدوفا بقروض ومساعدات مالية بقيمة 695 مليون يورو.