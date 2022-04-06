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https://arabic.sputniknews.com/20220406/أردوغان-تركيا-أصبحت-دولة-مصدرة-للطائرات-المروحية-1060918844.html
أردوغان: تركيا أصبحت دولة مصدرة للطائرات المروحية
أردوغان: تركيا أصبحت دولة مصدرة للطائرات المروحية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أصبحت دولة مصدرة للطائرات المروحية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T20:13+0000
2022-04-06T20:14+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، أمام نواب حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "توجه وفد تركي إلى الفلبين أمس لتسليم مروحيات أتاك، حيث أصبحنا الآن دولة مصدرة للمروحيات".وأكد أردوغان أن حكومته لن تتراجع مطلقا عن قرارها بتحويل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم.وقال إن الحكومة ستحمي مواطنيها من التضخم وإنها ستمضي قدما نحو أهدافها الاقتصادية المنشودة.وأشار إلى أن شهر رمضان خلال العامين الأخيرين أهل في ظل وباء كورونا، بينما شهد رمضان الحالي مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي نتجت عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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أخبار تركيا اليوم

أردوغان: تركيا أصبحت دولة مصدرة للطائرات المروحية

20:13 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 20:14 GMT 06.04.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أصبحت دولة مصدرة للطائرات المروحية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، أمام نواب حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
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15:53 GMT
وقال الرئيس التركي: "توجه وفد تركي إلى الفلبين أمس لتسليم مروحيات أتاك، حيث أصبحنا الآن دولة مصدرة للمروحيات".
وأكد أردوغان أن حكومته لن تتراجع مطلقا عن قرارها بتحويل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وقال إن الحكومة ستحمي مواطنيها من التضخم وإنها ستمضي قدما نحو أهدافها الاقتصادية المنشودة.
وأشار إلى أن شهر رمضان خلال العامين الأخيرين أهل في ظل وباء كورونا، بينما شهد رمضان الحالي مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي نتجت عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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