https://arabic.sputniknews.com/20220406/أردوغان-تركيا-أصبحت-دولة-مصدرة-للطائرات-المروحية-1060918844.html

أردوغان: تركيا أصبحت دولة مصدرة للطائرات المروحية

أردوغان: تركيا أصبحت دولة مصدرة للطائرات المروحية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أصبحت دولة مصدرة للطائرات المروحية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار تركيا اليوم

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، أمام نواب حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "توجه وفد تركي إلى الفلبين أمس لتسليم مروحيات أتاك، حيث أصبحنا الآن دولة مصدرة للمروحيات".وأكد أردوغان أن حكومته لن تتراجع مطلقا عن قرارها بتحويل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم.وقال إن الحكومة ستحمي مواطنيها من التضخم وإنها ستمضي قدما نحو أهدافها الاقتصادية المنشودة.وأشار إلى أن شهر رمضان خلال العامين الأخيرين أهل في ظل وباء كورونا، بينما شهد رمضان الحالي مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي نتجت عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلام-تركيا-تعين-سفيرا-لها-في-القاهرة-بعد-9-سنوات-من-القطيعة-من-هو-1060912264.html

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أخبار تركيا اليوم