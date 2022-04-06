https://arabic.sputniknews.com/20220406/أزمة-خطيرة-تهدد-صحة-وحياة-المواطن-اللبناني-صور--1060903000.html

أزمة خطيرة تهدد صحة وحياة المواطن اللبناني... صور

أزمة خطيرة تهدد صحة وحياة المواطن اللبناني... صور

عادت أزمة النفايات في لبنان إلى الواجهة مجدداً، مع تكدس أكوام النفايات على الطرق في مناطق عدة، نتيجة توقف شركة التنظيف "سيتي بلو" عن جمع وكنس النفايات. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T12:47+0000

2022-04-06T12:47+0000

2022-04-06T12:54+0000

لبنان

تقارير سبوتنيك

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وحلت البلديات مكان شركة "سيتي بلو" المولجة جمع وكنس النفايات في مناطق ضاحية بيروت الجنوبية وبعبدا وجبل لبنان، وباشرت كنس النفايات من الشوارع بعد تكدّسها لأكثر من أربعة أيام، نتيجة إضراب عمّال شركة "سيتي بلو" عن العمل بسبب عدم تقاضيهم لرواتبهم.ورغم تعليق العمال لإضرابهم بعد وعود بصرف مستحقاتهم المالية، لكن شركة جمع النفايات تواجه أزمة متواصلة وتتعلق بالقيود التي وضعتها المصارف على سقف السحوبات النقدية، ما يسبب مشاكل للشركة تتخطى مسألة تأمين رواتب الموظفين إلى مشكلة القيام بالصيانة اللازمة لمعداتها، وهي عادة ما تتطلب سيولة بالعملة الأجنبية.وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أجرى اتصالاً بحاكم المصرف المركزي لتسهيل أوضاع الشركة النقدية، لكن الأزمة بحسب متابعين ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأزمة المالية التي يعيش تحت كنفها لبنان.وكانت النفايات قد ملأت الشوارع لا سيما في ضاحية بيروت الجنوبية، وهو ما دفع القطاع البلدي في تلك المناطق الى العمل على كنس النفايات ورفعها بما تيسر من امكانيات لديها.واعتبر رئيس حزب البيئة العالمي الخبير البيئي ضومط كامل، في حديث ل"سبوتنيك" أن أزمة النفايات خطيرة جداً مع التغير المناخي العالمي، لأن أكوام النفايات بكل الإتجاهات مرمية دون معالجة تحت تأثير الحرارة العالية ويتعرض لبنان اليوم للرياح الخماسينية.وأشار إلى أنه "لا يوجد كهرباء، والنفايات على مختلف أنواعها تخمرت، وهذا التخمير ينتج عنه كميات عالية من البكتيريا والفيروسات تنتشر خاصة بالقرب من الأماكن المكدس فيها النفايات، ومن يتنشق الروائح هي بكل تأكيد فيروسات وبكتيريا لا نعلم ماذا تحمل وأيضاً الخطر الأكبر وجود الذباب هذه السنة بشكل كثيف على النفايات والتي تتسلل إلى داخل المنازل وتلوث الطعام وتسممه ".وحذر كامل من "أزمة خطيرة جداً، تهدد صحة وحياة المواطن اللبناني"، لافتاً إلى أن "معظم الصيدليات ليس لديها الأدوية المطلوبة وفي حال وجدت فإن أسعارها عالية جداً وأمام هذا كله المواطن لا يزال يعيش على راتب لا يتعدى ال 100 دولار".وأضاف كامل :"نحن أمام أزمة خطيرة جداً، والحلول حتى الآن شبه غائبة، إدارة ملف النفايات في لبنان إدارة عاطلة جداً وغير علمية بامتياز".وفي محاولة لمعالجة الأزمة، أعلن وزير البيئة والبلديات ناصر ياسين عن وضع خطة جديدة وافقت عليها الحكومة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المانحة والمعامل، كما أعلن أن أزمة النفايات في الشوارع الى تحسن لكن الخطة الحكومية تحتاج الى المساعدات المالية من قبل الجهات كافة.وأثار مشهد النفايات غضب المواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان، إذ يشتكي المواطنون من انبعاثات روائح النفايات لتصل إلى منازلهم.وتقول إحدى سكان مدينة الشويفات في ضواحي بيروت، إنها تضطر لإغلاق نوافذ المنزل بسبب الروائح الكريهة على الرغم من موجة الحر التي تضرب لبنان، وأن ما يزيد من الوضع سوءا هو عدم توفر الكهرباء طيلة ساعات النهار، وبالتالي عدم قدرتها على تشغيل المكيف داخل منزلها.

لبنان

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لبنان, تقارير سبوتنيك