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https://arabic.sputniknews.com/20220406/أطباق-رمضان-حول-العالم-1060906835.html
أطباق رمضان حول العالم
أطباق رمضان حول العالم
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" بعض الأطباق المعدة للإفطار التي يتناولها مسملو العالم خلال شهر رمضان. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T14:27+0000
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фото, صور, وسائط متعددة, رمضان

أطباق رمضان حول العالم

14:27 GMT 06.04.2022
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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" بعض الأطباق المعدة للإفطار التي يتناولها مسملو العالم خلال شهر رمضان.
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee

يقوم صاحب متجر بإعداد طبق طعام للمسلمين المصلين لتناول الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مومباي، الهند

يقوم صاحب متجر بإعداد طبق طعام للمسلمين المصلين لتناول الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مومباي، الهند - سبوتنيك عربي
1/14
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee

يقوم صاحب متجر بإعداد طبق طعام للمسلمين المصلين لتناول الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مومباي، الهند

© AFP 2022 / Prakash Mathema

رجل يعد خبز "روتي" للمسلمين في شهر رمضان المبارك في كاتماندو عاصمة نيبال، 4 أبريل 2022.

رجل يعد خبز &quot;روتي&quot; للمسلمين في شهر رمضان المبارك في كاتماندو عاصمة نيبال، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
2/14
© AFP 2022 / Prakash Mathema

رجل يعد خبز "روتي" للمسلمين في شهر رمضان المبارك في كاتماندو عاصمة نيبال، 4 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Madaree Tohlala

يشتري الناس الطعام لتناول الإفطار في البازار خلال شهر رمضان المبارك في مقاطعة ناراثيوات جنوبي تايلاند، 4 أبريل 2022.

يشتري الناس الطعام لتناول الإفطار في البازار خلال شهر رمضان المبارك في مقاطعة ناراثيوات جنوبي تايلاند، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
3/14
© AFP 2022 / Madaree Tohlala

يشتري الناس الطعام لتناول الإفطار في البازار خلال شهر رمضان المبارك في مقاطعة ناراثيوات جنوبي تايلاند، 4 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat

عمال يحملون صواني كبيرة من الكنافة، وهي حلوى عربية شهيرة، من المطبخ لبيعها في متجر في مدينة الكويت في اليوم الثاني من شهر رمضان، 3 أبريل 2022.

عمال يحملون صواني كبيرة من الكنافة، وهي حلوى عربية شهيرة، من المطبخ لبيعها في متجر في مدينة الكويت في اليوم الثاني من شهر رمضان، 3 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
4/14
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat

عمال يحملون صواني كبيرة من الكنافة، وهي حلوى عربية شهيرة، من المطبخ لبيعها في متجر في مدينة الكويت في اليوم الثاني من شهر رمضان، 3 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Indranil Mukherjee

يقوم صاحب متجر بترتيب أطباق الطعام للمسلمين المصلين لتناول الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مومباي، 3 أبريل 2022

يقوم صاحب متجر بترتيب أطباق الطعام للمسلمين المصلين لتناول الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مومباي، 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
5/14
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee

يقوم صاحب متجر بترتيب أطباق الطعام للمسلمين المصلين لتناول الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مومباي، 3 أبريل 2022

© AFP 2022 / Munir uz Zaman

يشترى المسلمون الطعام من أحد الأسواق في اليوم الأول من شهر رمضان في دكا. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر 3 أبريل 2022

 يشترى المسلمون الطعام من أحد الأسواق في اليوم الأول من شهر رمضان في دكا. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
6/14
© AFP 2022 / Munir uz Zaman

يشترى المسلمون الطعام من أحد الأسواق في اليوم الأول من شهر رمضان في دكا. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر 3 أبريل 2022

© AFP 2022 / Devi Rahman

امرأة تعد وجبات مجانية للمسلمين المصلين لتناول الإفطار خلال شهر رمضان في مسجد في يوجياكارتا، 3 أبريل 2022.

امرأة تعد وجبات مجانية للمسلمين المصلين لتناول الإفطار خلال شهر رمضان في مسجد في يوجياكارتا، 3 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
7/14
© AFP 2022 / Devi Rahman

امرأة تعد وجبات مجانية للمسلمين المصلين لتناول الإفطار خلال شهر رمضان في مسجد في يوجياكارتا، 3 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Rizwan Tabassum

طباخ يعد الطعام للمسلمين في شهر رمضان في كراتشي، 4 أبريل 2022.

طباخ يعد الطعام للمسلمين في شهر رمضان في كراتشي، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
8/14
© AFP 2022 / Rizwan Tabassum

طباخ يعد الطعام للمسلمين في شهر رمضان في كراتشي، 4 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Said Khatib

بائع متجول فلسطيني يبيع المخللات في كشك بالهواء الطلق خلال صيام شهر رمضان للمسلمين في رفح جنوب قطاع غزة في اليوم الثاني من الشهر، 3 أبريل 2022.

بائع متجول فلسطيني يبيع المخللات في كشك بالهواء الطلق خلال صيام شهر رمضان للمسلمين في رفح جنوب قطاع غزة في اليوم الثاني من الشهر، 3 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
9/14
© AFP 2022 / Said Khatib

بائع متجول فلسطيني يبيع المخللات في كشك بالهواء الطلق خلال صيام شهر رمضان للمسلمين في رفح جنوب قطاع غزة في اليوم الثاني من الشهر، 3 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Javed Tanveer

بائع يبيع الحلويات ينتظر العملاء في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في قندهار. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر رمضان، 2 أبريل 2022

 بائع يبيع الحلويات ينتظر العملاء في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في قندهار. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر رمضان، 2 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
10/14
© AFP 2022 / Javed Tanveer

بائع يبيع الحلويات ينتظر العملاء في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في قندهار. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر رمضان، 2 أبريل 2022

© AFP 2022 / Prakash Mathema

رجل يعد طعام الإفطار للمسلمين في شهر رمضان المبارك في كاتماندو، 4 أبريل 2022.

رجل يعد طعام الإفطار للمسلمين في شهر رمضان المبارك في كاتماندو، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
11/14
© AFP 2022 / Prakash Mathema

رجل يعد طعام الإفطار للمسلمين في شهر رمضان المبارك في كاتماندو، 4 أبريل 2022.

© AP Photo / Fareed Khan

تاريخ المواعيد يقوم متطوع بتحضير أطباق الطعام لتوزيعها على الناس للإفطار خلال شهر رمضان المبارك على جانب الطريق، في كراتشي، باكستان، 4 أبريل 2022.

تاريخ المواعيد يقوم متطوع بتحضير أطباق الطعام لتوزيعها على الناس للإفطار خلال شهر رمضان المبارك على جانب الطريق، في كراتشي، باكستان، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
12/14
© AP Photo / Fareed Khan

تاريخ المواعيد يقوم متطوع بتحضير أطباق الطعام لتوزيعها على الناس للإفطار خلال شهر رمضان المبارك على جانب الطريق، في كراتشي، باكستان، 4 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Hazem Bader

موظفو الأوقاف الإسلامية الفلسطينية يقدمون وجبات إفطار سريعة مجانية للأسر المحتاجة، في البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 4 أبريل 2022.

موظفو الأوقاف الإسلامية الفلسطينية يقدمون وجبات إفطار سريعة مجانية للأسر المحتاجة، في البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
13/14
© AFP 2022 / Hazem Bader

موظفو الأوقاف الإسلامية الفلسطينية يقدمون وجبات إفطار سريعة مجانية للأسر المحتاجة، في البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 4 أبريل 2022.

© AFP 2022 / Ye Aung Thu

مصل مسلم يجلس بجوار أطباق الطعام في مسجد نوي آي في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في يانغون، 3 أبريل 2022.

مصل مسلم يجلس بجوار أطباق الطعام في مسجد نوي آي في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في يانغون، 3 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ye Aung Thu

مصل مسلم يجلس بجوار أطباق الطعام في مسجد نوي آي في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في يانغون، 3 أبريل 2022.

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