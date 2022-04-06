أطباق رمضان حول العالم

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يشترى المسلمون الطعام من أحد الأسواق في اليوم الأول من شهر رمضان في دكا. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر 3 أبريل 2022