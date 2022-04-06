أطباق رمضان حول العالم

يقوم صاحب متجر بإعداد طبق طعام للمسلمين المصلين لتناول الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مومباي، الهند
يقوم صاحب متجر بإعداد طبق طعام للمسلمين المصلين لتناول الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مومباي، الهند
رجل يعد خبز "روتي" للمسلمين في شهر رمضان المبارك في كاتماندو عاصمة نيبال، 4 أبريل 2022.
رجل يعد خبز "روتي" للمسلمين في شهر رمضان المبارك في كاتماندو عاصمة نيبال، 4 أبريل 2022.
يشتري الناس الطعام لتناول الإفطار في البازار خلال شهر رمضان المبارك في مقاطعة ناراثيوات جنوبي تايلاند، 4 أبريل 2022.
يشتري الناس الطعام لتناول الإفطار في البازار خلال شهر رمضان المبارك في مقاطعة ناراثيوات جنوبي تايلاند، 4 أبريل 2022.
عمال يحملون صواني كبيرة من الكنافة، وهي حلوى عربية شهيرة، من المطبخ لبيعها في متجر في مدينة الكويت في اليوم الثاني من شهر رمضان، 3 أبريل 2022.
عمال يحملون صواني كبيرة من الكنافة، وهي حلوى عربية شهيرة، من المطبخ لبيعها في متجر في مدينة الكويت في اليوم الثاني من شهر رمضان، 3 أبريل 2022.
يقوم صاحب متجر بترتيب أطباق الطعام للمسلمين المصلين لتناول الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مومباي، 3 أبريل 2022
يقوم صاحب متجر بترتيب أطباق الطعام للمسلمين المصلين لتناول الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مومباي، 3 أبريل 2022
يشترى المسلمون الطعام من أحد الأسواق في اليوم الأول من شهر رمضان في دكا. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر 3 أبريل 2022
يشترى المسلمون الطعام من أحد الأسواق في اليوم الأول من شهر رمضان في دكا. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر 3 أبريل 2022
امرأة تعد وجبات مجانية للمسلمين المصلين لتناول الإفطار خلال شهر رمضان في مسجد في يوجياكارتا، 3 أبريل 2022.
امرأة تعد وجبات مجانية للمسلمين المصلين لتناول الإفطار خلال شهر رمضان في مسجد في يوجياكارتا، 3 أبريل 2022.
طباخ يعد الطعام للمسلمين في شهر رمضان في كراتشي، 4 أبريل 2022.
طباخ يعد الطعام للمسلمين في شهر رمضان في كراتشي، 4 أبريل 2022.
بائع متجول فلسطيني يبيع المخللات في كشك بالهواء الطلق خلال صيام شهر رمضان للمسلمين في رفح جنوب قطاع غزة في اليوم الثاني من الشهر، 3 أبريل 2022.
بائع متجول فلسطيني يبيع المخللات في كشك بالهواء الطلق خلال صيام شهر رمضان للمسلمين في رفح جنوب قطاع غزة في اليوم الثاني من الشهر، 3 أبريل 2022.
بائع يبيع الحلويات ينتظر العملاء في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في قندهار. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر رمضان، 2 أبريل 2022
بائع يبيع الحلويات ينتظر العملاء في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في قندهار. تعج المساجد وشوارع الأسواق بالحشود المسائية، التي تغريها رائحة الحلويات وأطباق الأرز الضخمة، حيث يفطر أكثر من نصف مليار مسلم في جنوب آسيا في شهر رمضان، 2 أبريل 2022
رجل يعد طعام الإفطار للمسلمين في شهر رمضان المبارك في كاتماندو، 4 أبريل 2022.
رجل يعد طعام الإفطار للمسلمين في شهر رمضان المبارك في كاتماندو، 4 أبريل 2022.
تاريخ المواعيد يقوم متطوع بتحضير أطباق الطعام لتوزيعها على الناس للإفطار خلال شهر رمضان المبارك على جانب الطريق، في كراتشي، باكستان، 4 أبريل 2022.
تاريخ المواعيد يقوم متطوع بتحضير أطباق الطعام لتوزيعها على الناس للإفطار خلال شهر رمضان المبارك على جانب الطريق، في كراتشي، باكستان، 4 أبريل 2022.
موظفو الأوقاف الإسلامية الفلسطينية يقدمون وجبات إفطار سريعة مجانية للأسر المحتاجة، في البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 4 أبريل 2022.
موظفو الأوقاف الإسلامية الفلسطينية يقدمون وجبات إفطار سريعة مجانية للأسر المحتاجة، في البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 4 أبريل 2022.
مصل مسلم يجلس بجوار أطباق الطعام في مسجد نوي آي في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في يانغون، 3 أبريل 2022.
مصل مسلم يجلس بجوار أطباق الطعام في مسجد نوي آي في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في يانغون، 3 أبريل 2022.