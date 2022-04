https://arabic.sputniknews.com/20220406/أفضل-خضروات-لتقليص-دهون-البطن-كما-يقول-خبراء-1060918954.html

أفضل خضروات لتقليص دهون البطن كما يقول خبراء

أفضل خضروات لتقليص دهون البطن كما يقول خبراء

تعتبر الخضروات كنزا ثمينا لما تحويه من فيتامينات ومعادن ومغذيات أخرى، لكن بعضها قد يساعد بشكل خاص في إنقاص دهون البطن. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T20:19+0000

2022-04-06T20:19+0000

2022-04-06T20:19+0000

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104271/57/1042715776_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fbd1d264d64b5a8a1b931844674fbd07.jpg

لمعرفة المزيد حول هذه الخضار المحددة والعناصر الغذائية التي تحتويها والتي يمكن أن تساعدك في تحقيق هدفك المتمثل في فقدان دهون البطن، تحدث موقع Eat This, Not That مع خبيرتي التعذية كورتني دانغيلو وتريستا بيست.1.السبانخهذا المورق الأخضر مليء بالعناصر الغذائية ورائع مثل السلطة. وفقا لأخصائيي التغذية، فإن إضافة المزيد من السبانخ إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على فقدان دهون البطن.تقول دانغيلو: "الخضار الورقية الخضراء ليست فقط مغذية للغاية، ولكنها تساعد أيضا على تقليص دهون البطن".وتضيف موضحة: "السبانخ غنية بالألياف، والتي تمتص العناصر الغذائية بشكل أكبر وتساعد على الهضم. كما أنها غنية بفيتامين K، والذي يمكن أن يدعم في بعض الأحيان تقليل وزن الجسم، بما في ذلك الدهون الحشوية".2. الفلفل الأحمرالفلفل الأحمر الحلو غني بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهداف وزنك.تقول بست: "يعتبر الفلفل الحلو من الخضروات المثالية لإضافتها إلى نظام غذائي لفقدان الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية".وتضيف "يساعد الفلفل الأحمر أيضا في خلق شعور بالامتلاء بعد الوجبات ما يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام طوال بقية اليوم، كما أن محتواه من الألياف والكابسيسين يمنح الفلفل الأحمر فوائد فقدان الوزن".3. البروكلييعتبر البروكلي من أكثر الخضراوات كثافة بالعناصر الغذائية التي يمكنك العثور عليها، ولهذا يضعه إخصائيو التغذية على رأس الخضروات التي يمكن أن تساعد في إدارة وزنك.يعمل البروكلي على تقليل الالتهاب، ما يجعل الجسم قادرا أكثر ضمن أمور أخرى على خفض الوزن.تقول دانغيلو "يحتوي البروكلي أيضا على العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي قد تعزز فقدان دهون البطن، بما في ذلك فيتامين C والكالسيوم والكروم".وتتابع: "فيتامين C يحتاجه الجسم من أجل استقلاب الدهون وتحويلها إلى طاقة. هذا الخضار أيضا غذاء عالي الكربوهيدرات، وله العديد من الفوائد عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن مثل مساعدتك على الشعور بالشبع، وتوفير الطاقة ومنع زيادة الوزن، والمساعدة في الهضم، وحتى المساعدة في تهذيب محيط الخصر لديك".4. الجزرالجزر من الخضروات الجذرية اللذيذة التي تحتوي على عناصر غذائية أكثر مما يدركه الكثير من الناس. ليس ذلك فحسب، بل إن مضغ الجزر النيء قد يساعد بشكل مدهش في تحقيق أهدافك المتلعقة بإنقاص الوزن.تقول بيست: "هذا النوع من الخضروات فريد من نوعه في قدرته على المساعدة في تقليل دهون البطن لأنه يزيد من التمثيل الغذائي في الجسم".وتواصل: "التأثير الحراري للغذاء (TEF) هو معدل السعرات الحرارية التي يتسبب بها الطعام في حرق السعرات أثناء هضمه. ولأن للجزر قواما صلبا، فإن له نسبة عالية من TEF وبالتالي يتسبب في حرق الجسم للمزيد من السعرات الحرارية بمجرد تناوله".

https://arabic.sputniknews.com/20210720/السبانخ-يقدم-5-فوائد-سرية-يكشفها-العلم-استفاد-منها-باباي-1049618921.html

https://arabic.sputniknews.com/20210101/5-فوائد-مذهلة-من-تناول-الفلفل-الحلو-1047683587.html

https://arabic.sputniknews.com/20211220/خمسة-أسباب-لتناول-البروكلي-1054358437.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة