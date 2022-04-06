https://arabic.sputniknews.com/20220406/ألمانيا-تؤكد-مناقشة-الضمانات-الأمنية-التي-تطلبها-أوكرانيا-بسرية-1060908092.html

ألمانيا تؤكد مناقشة "الضمانات الأمنية" التي تطلبها أوكرانيا بسرية

ألمانيا تؤكد مناقشة "الضمانات الأمنية" التي تطلبها أوكرانيا بسرية

أوضح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده تناقش ضمانات أمنية مع أوكرانيا؛ لافتا إلى عدم التوصل إلى نتائج ملموسة، حتى الآن. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T14:28+0000

2022-04-06T14:28+0000

2022-04-06T14:28+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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برلين – سبوتنيك. وقال شولتس، في حديثه أمام المشرعين في البرلمان الألماني، "بالطبع، نحن نتفاوض بشأن هذا [الضمانات الأمنية]، لكن في جو السرية الضروري .. من الطبيعي ألا أتمكن من التوسع في هذا الأمر، لأن القضايا التي يجب ضمانها تحتاج إلى حل".وأكد المستشار الألماني، في وقت سابق، أن بلاده مستعدة "لتكون ضامنة للأمن" في أوكرانيا.وكان فلاديمير زيلينسكي رفض مشروع تسوية في إقليم دونباس، مقدم من ممثلي الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، ويتضمن توقيع ضمانات أمنية أمريكية – روسية؛ بحسب ما ذكر يانوكوفيتش، في مقابلة مع "سبوتنيك".إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروس وتركيا، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين، وتسوية الأزمة الأوكرانية.

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