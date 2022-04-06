https://arabic.sputniknews.com/20220406/أمام-80-سفيرا-أجنبيا-في-تل-أبيب-غانتس-إسرائيل-في-سباق-مع-الزمن-بشأن-النووي-الإيراني-1060910232.html

أمام 80 سفيرا أجنبيا في تل أبيب.. غانتس: إسرائيل في سباق مع الزمن بشأن النووي الإيراني

أمام 80 سفيرا أجنبيا في تل أبيب.. غانتس: إسرائيل في سباق مع الزمن بشأن النووي الإيراني

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، اليوم الأربعاء، مع 80 سفيرا أجنبيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T15:08+0000

2022-04-06T15:08+0000

2022-04-06T15:08+0000

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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد خلالها أنه اجتمع برفقة لابيد مع أكثر من 80 سفيرا أجنبيا في تل أبيب، اليوم، وناقشا معهم العديد من الملفات الإقليمية والدولية.وأكد غانتس للسفراء الأجانب في بلاده أن إسرائيل في سباق مع الزمن حيال الملف النووي الإيراني، فتل أبيب لا تريد أي اتفاق نووي بين إيران والقوى العظمى حول العالم، بدعوى أن هذا الاتفاق يمنح إيران شرعية أو يعطيها صلاحية للتقدم بعده في البرنامج النووي.واستعرض غانتس ولابيد أمام هؤلاء السفراء الأجانب ما أسماه بـ"التصعيد" أو "موجة الإرهاب" الفلسطينية بحق الإسرائيليين، خاصة مع مقتل 11 إسرائيليا خلال الأسبوع الماضي فقط في 3 عمليات فلسطينية.وأشار بيني غانتس إلى أن إسرائيل ستنفذ خطوات مهمة للفلسطينيين من أجل تسهيل حرية العبادة خلال أيام الأعياد الدينية، سواء شهر رمضان أو عيد الفصح اليهودي.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، قد تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وبحث معه ملف التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده تأخذ الهجمات "الإرهابية" الأخيرة التي أودت بحياة 11 إسرائيليا على محمل الجد، موضحا أن فترة الأعياد الجارية، سواء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، أو الأعياد اليهودية التي تتزامن مع الشهر الكريم هي فترة سلام وليست فترة إرهاب.وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.

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