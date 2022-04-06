https://arabic.sputniknews.com/20220406/أمريكا-تقدم-مساعدة-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-قدرها-100-مليون-دولار-1060883066.html
أمريكا تقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا قدرها 100 مليون دولار
أمريكا تقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا قدرها 100 مليون دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية قدرها 100 مليون دولار تشمل منظومات مضادة للدروع. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T02:01+0000
2022-04-06T02:01+0000
2022-04-06T02:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان "عملاً بالصلاحيات الممنوحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أمر بتخصيص 100 مليون دولار إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا، سيتم إرسال الأموال على الفور "لتلبية احتياجات أوكرانيا في منظومات مضادة للدروع إضافية".وبوقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتخصيص 100 مليون دولار إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
الولايات المتحدة الأمريكية
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أمريكا تقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا قدرها 100 مليون دولار
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية قدرها 100 مليون دولار تشمل منظومات مضادة للدروع.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بلينكن في بيان "عملاً بالصلاحيات الممنوحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أمر بتخصيص 100 مليون دولار إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا، سيتم إرسال الأموال على الفور "لتلبية احتياجات أوكرانيا في منظومات مضادة للدروع إضافية".
وبوقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتخصيص 100 مليون دولار إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية
في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.