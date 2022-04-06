https://arabic.sputniknews.com/20220406/أمريكا-سنقاطع-فقط-اجتماعات-معينة-في-قمة-العشرين-حال-حضور-روسيا-1060919751.html

أمريكا: سنقاطع فقط اجتماعات معينة في قمة العشرين حال حضور روسيا

أمريكا: سنقاطع فقط اجتماعات معينة في قمة العشرين حال حضور روسيا

كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، لكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T21:09+0000

2022-04-06T21:09+0000

2022-04-06T21:09+0000

قمة العشرين

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي، موضحة تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في وقت سابق اليوم، بأن واشنطن ستقاطع قمة مجموعة العشرين إذا حضرت روسيا، "لقد أوضحوا فيما بعد (وزيرة الخزانة) أنها كانت تشير إلى اجتماعات على المستوى الوزاري والمزيد من الاجتماعات المحددة...لم يكن ذلك مؤشرا على وجود خطط لنا للمقاطعة أو عدم الحضور".أكدت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبييفا، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي مؤشرات على أن إندونيسيا قد تستسلم للضغوط الغربية بخصوص مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد بجزيرة بالي الإندونيسية في خريف عام 2022.وقالت السفيرة لوكالة سبوتنيك: "إندونيسيا تتعرض الآن لضغوط لسحب دعوة فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين"، مؤكدة "حالياً لا نرى أي بوادر على خضوع إندونيسيا للضغوط الغربية".ونشرت وكالة بلومبرغ، في وقت سابق، أنباء عن محاولات من جانب مسؤولين، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإقناع إندونيسيا بعدم السماح لبوتين بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين.وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قبل ذلك، على الدعوات بشأن استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، بأن الصيغة مهمة وبلاده على استعداد للمشاركة بها، وإذا استبعدت فلن يكون هناك شيء مميت.من جانبه دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، لإقصاء روسيا من مجموعة العشرين.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وتتشكل مجموعة العشرين، من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا، كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك، الدوليين.وتأسست "العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلام-يحذر-من-ترك-المسرح-لبوتين-في-قمة-العشرين-1060905696.html

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قمة العشرين, الولايات المتحدة الأمريكية