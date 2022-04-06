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الدفاع الروسية: كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في إقليم خاركوف لاتهام روسيا لاحقا
https://arabic.sputniknews.com/20220406/أمريكا-لن-نشارك-في-قمة-العشرين-إذا-حضر-الروس-1060916173.html
أمريكا: لن نشارك في قمة العشرين إذا حضر الروس
أمريكا: لن نشارك في قمة العشرين إذا حضر الروس
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن بلادها لن تشارك في الاجتماعات القادمة لمجموعة العشرين في حال مشاركة روسيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T18:31+0000
2022-04-06T18:31+0000
أخبار روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزيرة خلال جلسة استماع بالكونغرس: "الرئيس بايدن أوضح وأنا اتفق معه بالتأكيد أن الأمور لا يمكن أن تسير كالمعتاد بالنسبة لروسيا في أي من المؤسسات المالية".وأضافت: "بايدن طالب باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين وأنا أوضحت لزملائي في إندونيسيا أننا لن نشارك في عدد من الاجتماعات إذا تواجد الروس هناك".من المقرر أن تعقد القمة السابعة عشرة لرؤساء الدول والحكومات لمجموعة العشرين خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني في بالي بإندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/بايدن-حريصون-على-ألا-تعوض-روسيا-الخسائر-الناجمة-عن-العقوبات-1060915754.html
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أخبار روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا: لن نشارك في قمة العشرين إذا حضر الروس

18:31 GMT 06.04.2022
© Sputnik . Mikhail Metzel  / الذهاب إلى بنك الصور16 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا "لا غرانج" في جنيف السويسرية.
16 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف السويسرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . Mikhail Metzel
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن بلادها لن تشارك في الاجتماعات القادمة لمجموعة العشرين في حال مشاركة روسيا.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزيرة خلال جلسة استماع بالكونغرس: "الرئيس بايدن أوضح وأنا اتفق معه بالتأكيد أن الأمور لا يمكن أن تسير كالمعتاد بالنسبة لروسيا في أي من المؤسسات المالية".
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بايدن: حريصون على ألا تعوض روسيا الخسائر الناجمة عن العقوبات
18:11 GMT
وأضافت: "بايدن طالب باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين وأنا أوضحت لزملائي في إندونيسيا أننا لن نشارك في عدد من الاجتماعات إذا تواجد الروس هناك".
من المقرر أن تعقد القمة السابعة عشرة لرؤساء الدول والحكومات لمجموعة العشرين خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني في بالي بإندونيسيا.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:22 GMT
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