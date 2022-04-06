https://arabic.sputniknews.com/20220406/أمريكا-لن-نشارك-في-قمة-العشرين-إذا-حضر-الروس-1060916173.html

أمريكا: لن نشارك في قمة العشرين إذا حضر الروس

أمريكا: لن نشارك في قمة العشرين إذا حضر الروس

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن بلادها لن تشارك في الاجتماعات القادمة لمجموعة العشرين في حال مشاركة روسيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T18:31+0000

2022-04-06T18:31+0000

2022-04-06T18:31+0000

أخبار روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/1049285925_0:43:2643:1530_1920x0_80_0_0_7bd4ae74b7e20decab524ada67a1054f.jpg

موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزيرة خلال جلسة استماع بالكونغرس: "الرئيس بايدن أوضح وأنا اتفق معه بالتأكيد أن الأمور لا يمكن أن تسير كالمعتاد بالنسبة لروسيا في أي من المؤسسات المالية".وأضافت: "بايدن طالب باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين وأنا أوضحت لزملائي في إندونيسيا أننا لن نشارك في عدد من الاجتماعات إذا تواجد الروس هناك".من المقرر أن تعقد القمة السابعة عشرة لرؤساء الدول والحكومات لمجموعة العشرين خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني في بالي بإندونيسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/بايدن-حريصون-على-ألا-تعوض-روسيا-الخسائر-الناجمة-عن-العقوبات-1060915754.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية