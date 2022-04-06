https://arabic.sputniknews.com/20220406/أمريكا-لن-نشارك-في-قمة-العشرين-إذا-حضر-الروس-1060916173.html
أمريكا: لن نشارك في قمة العشرين إذا حضر الروس
أمريكا: لن نشارك في قمة العشرين إذا حضر الروس
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن بلادها لن تشارك في الاجتماعات القادمة لمجموعة العشرين في حال مشاركة روسيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T18:31+0000
2022-04-06T18:31+0000
2022-04-06T18:31+0000
أخبار روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزيرة خلال جلسة استماع بالكونغرس: "الرئيس بايدن أوضح وأنا اتفق معه بالتأكيد أن الأمور لا يمكن أن تسير كالمعتاد بالنسبة لروسيا في أي من المؤسسات المالية".وأضافت: "بايدن طالب باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين وأنا أوضحت لزملائي في إندونيسيا أننا لن نشارك في عدد من الاجتماعات إذا تواجد الروس هناك".من المقرر أن تعقد القمة السابعة عشرة لرؤساء الدول والحكومات لمجموعة العشرين خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني في بالي بإندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/بايدن-حريصون-على-ألا-تعوض-روسيا-الخسائر-الناجمة-عن-العقوبات-1060915754.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا: لن نشارك في قمة العشرين إذا حضر الروس
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن بلادها لن تشارك في الاجتماعات القادمة لمجموعة العشرين في حال مشاركة روسيا.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزيرة خلال جلسة استماع بالكونغرس: "الرئيس بايدن أوضح وأنا اتفق معه بالتأكيد أن الأمور لا يمكن أن تسير كالمعتاد بالنسبة لروسيا في أي من المؤسسات المالية".
وأضافت: "بايدن طالب باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين وأنا أوضحت لزملائي في إندونيسيا أننا لن نشارك في عدد من الاجتماعات إذا تواجد الروس هناك".
من المقرر أن تعقد القمة السابعة عشرة لرؤساء الدول والحكومات لمجموعة العشرين خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني في بالي بإندونيسيا.